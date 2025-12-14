Чоловік хотів втекти за кордон — як суд покарав закарпатця

Суддя оголошує вирок. Ілюстративне фото: pravo

На Закарпатті чоловік організував незаконне переправлення за кордон. Однак суд виправдав його від звинувачень.

Про це йдеться у вироку суду.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що у березні 2024 року закарпатець організував переправлення чоловіка до Словаччини поза межами пунктів пропуску за 2000 доларів. Пізно ввечері він під'їхав до кордону разом зі своїм "клієнтом" та сказав, що далі потрібно підбігти до паркану і перелізти.

Сторона обвинувачення повідомляла, що "клієнт" діяв за вказівками і контролем правоохоронців та давав обвинуваченому імітаційні кошти. Крім того, у матеріалах справи були заява про добровільну згоду особи на залучення до проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколи вручення технічних засобів фіксації та імітаційних доларових купюр та ін.

Однак під час судового засідання чоловік, який хотів втекти з України, не підтвердив таку версію подій. За його словами, він справді хотів нелегально перетнути кордон, а його знайомий дав йому контакт підозрюваного. Свідок також наголошував, що не спрацював з поліцією і давав організатору схеми свої кошти. Його затримали і допитали під час спроби перетину кордону. Свідок сказав, що він не звертався до цього в поліцію із заявою та не отримував від правоохоронців записуючої техніки та грошей.

Рішення суду

Прокурор ніяк не спростував вищезгадані свідчення, а обвинувачений мовчав та не давав ніяких показань. В результаті Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав документи щодо залучення свідка до конфіденційного співробітництва недопустимими доказами.

На думку суду, самих лише показань свідка було недостатньо для доведення вини особи поза розумним сумнівом і обвинуваченого виправдали.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ТЦК мобілізував виключеного з обліку чоловіка. Суд скасував це рішення.

Також ми повідомляли, що чоловік побив поліцейського у ТЦК. За скоєне йому призначили певне покарання.