Закарпатец переправлял мужчину за границу — суд его оправдал

Закарпатец переправлял мужчину за границу — суд его оправдал

Дата публикации 14 декабря 2025 10:02
Мужчина хотел сбежать за границу — как суд наказал закарпатца
Судья оглашает приговор. Иллюстративное фото: pravo

На Закарпатье мужчина организовал незаконную переправку за границу. Однако суд оправдал его от обвинений.

Об этом говорится в приговоре суда.

Детали дела

В материалах дела говорится, что в марте 2024 года закарпатец организовал переправку мужчины в Словакию за пределами пунктов пропуска за 2000 долларов. Поздно вечером он подъехал к границе вместе со своим "клиентом" и сказал, что дальше нужно подбежать к забору и перелезть.

Сторона обвинения сообщала, что "клиент" действовал по указаниям и контролем правоохранителей и давал обвиняемому имитационные средства. Кроме того, в материалах дела были заявление о добровольном согласие лица на привлечение к проведению негласных следственных (розыскных) действий, протоколы вручения технических средств фиксации и имитационных долларовых купюр и др.

Однако во время судебного заседания мужчина, который хотел сбежать из Украины, не подтвердил такую версию событий. По его словам, он действительно хотел нелегально пересечь границу, а его знакомый дал ему контакт подозреваемого. Свидетель также отмечал, что не сработал с полицией и давал организатору схемы свои средства. Его задержали и допросили при попытке пересечения границы. Свидетель сказал, что он не обращался до этого в полицию с заявлением и не получал от правоохранителей записывающей техники и денег.

Решение суда

Прокурор никак не опроверг вышеупомянутые показания, а обвиняемый молчал и не давал никаких показаний. В результате Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области признал документы по привлечению свидетеля к конфиденциальному сотрудничеству недопустимыми доказательствами.

По мнению суда, одних лишь показаний свидетеля было недостаточно для доказательства вины лица вне разумного сомнения и обвиняемого оправдали.

Напомним, ранее мы писали, что ТЦК мобилизовал исключенного с учета мужчину. Суд отменил это решение.

Также мы сообщали, что мужчина избил полицейского в ТЦК. За содеянное ему назначили определенное наказание.

