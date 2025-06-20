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Головна ТЦК Закарпатець не йшов до ТЦК роками, бо забув дату — вирок суду

Закарпатець не йшов до ТЦК роками, бо забув дату — вирок суду

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 10:02
На Закарпатті чоловіка визнали винним в ухиленні від мобілізації
Суддівський молоток. Фото: Freepik
Ключові моменти Чоловік не пішов до ТЦК, бо "переплутав дату"

У Берегові суд визнав винним місцевого жителя у свідомому ухиленні від мобілізації та призначив йому чотири роки позбавлення волі умовно. Він роками ігнорував повістку, а в суді заявив, що трапилась плутанина з датами. 

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень

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Чоловік не пішов до ТЦК, бо "переплутав дату"

За даними слідства, чоловік 9 травня 2023 року не прибув за викликом до територіального центру комплектування для відправки у військову частину, попри отриману повістку та відсутність законних підстав на відстрочку.

Після проходження медичної комісії був визнаний придатним до служби. Він підтвердив в суді, що отримував повістку і знав про необхідність з’явитися на відправку, однак не зробив цього. У суді пояснив, що переплутав дату прибуття, визнав провину та розкаявся.

Суд призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, однак, згідно зі ст. 75 Кримінального кодексу України, звільнив обвинуваченого від відбування строку з випробувальним терміном два роки. Протягом цього часу чоловік має періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Нагадаємо, у Львівському ТЦК помер 50-річний громадянин від інфаркту серця

Також в Сумській області судили чоловіка, який відмовився від мобілізації через хвору маму вдома. 

суд Закарпаття мобілізація повістки ТЦК та СП судові рішення
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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