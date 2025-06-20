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Главная ТЦК Закарпатец не шел в ТЦК годами, потому что забыл дату

Закарпатец не шел в ТЦК годами, потому что забыл дату

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Дата публикации 20 июня 2025 10:02
На Закарпатье мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации
Судейский молоток. Фото: Freepik
Ключові моменти Мужчина не пошел в ТЦК, потому что "перепутал дату"

В Берегово суд признал виновным местного жителя в сознательном уклонении от мобилизации и назначил ему четыре года лишения свободы условно. Он годами игнорировал повестку, а в суде заявил, что произошла путаница с датами.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Мужчина не пошел в ТЦК, потому что "перепутал дату"

По данным следствия, мужчина 9 мая 2023 года не прибыл по вызову в территориальный центр комплектования для отправки в воинскую часть, несмотря на полученную повестку и отсутствие законных оснований на отсрочку.

После прохождения медицинской комиссии был признан годным к службе. Он подтвердил в суде, что получал повестку и знал о необходимости явиться на отправку, однако не сделал этого. В суде объяснил, что перепутал дату прибытия, признал вину и раскаялся.

Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы, однако, согласно ст. 75 Уголовного кодекса Украины, освободил обвиняемого от отбывания срока с испытательным сроком два года. В течение этого времени мужчина должен периодически появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, во Львовском ТЦК умер 50-летний гражданин от инфаркта сердца.

Также в Сумской области судили мужчину, который отказался от мобилизации из-за больной мамы дома.

суд Закарпатье мобилизация повестки ТЦК и СП судебные решения
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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