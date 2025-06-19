Суд на Сумщині — чоловіка не посадили через догляд за хворою матір’ю

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Роменський міськрайонний суд Сумської області визнав винним 59-річного місцевого мешканця, який ухилився від служби в Збройних силах України. Проте суддя врахував обставини і пом'якшив йому вирок, адже, як виявилось, чоловік не пішов до ТЦК за оповісткою через серйозні сімейні обставини.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловік відмовився від повістки

Як встановлено судом, у лютому 2024 року чоловіку, який був визнаний придатним до служби після проходження ВЛК, вручили повістку та мобілізаційне розпорядження. Однак він категорично відмовився їх отримувати, про що було складено відповідний акт. У призначений час чоловік до місця збору не прибув і пояснив це необхідністю догляду за лежачою матір’ю та погіршеним станом здоров’я.

У суді обвинувачений визнав провину, пояснивши, що не мав наміру уникати служби, але не мав змоги залишити матір, яка після операції залишилася повністю непрацездатною. Пізніше він оформив соціальну послугу догляду та отримав відстрочку від мобілізації.

Суд урахував повне визнання провини, відсутність судимостей, хронічні захворювання, вік, соціальну ситуацію обвинуваченого та наявність матері, яка потребує постійного догляду. Враховуючи всі обставини, суд дійшов висновку, що виправлення чоловіка можливе без ізоляції від суспільства, а тому звільнив його від реального відбування покарання.

Згідно з вироком, засуджений має протягом трьох років не вчиняти нових злочинів, періодично з’являтись до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання. Також йому заборонено залишати Україну без дозволу.

Нагадаємо, у Харкові на лаві підсудних опинився студент, який працював на російські спецслужби.

А у Кам'янці-Подільському судили чоловіка, який прикинувся дівчиною і виманював кошти у свого знайомого, який є бійцем ЗСУ.