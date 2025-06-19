Суд на Сумщине — мужчину не посадили из-за ухода за больной матерью

Судейский молоток. Фото: Freepik

Роменский горрайонный суд Сумской области признал виновным 59-летнего местного жителя, который уклонился от службы в Вооруженных силах Украины. Однако, судья учел обстоятельства и смягчил ему приговор, ведь, как оказалось, мужчина не пошел в ТЦК по повестке из-за серьезных семейных обстоятельств.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Мужчина отказался от повестки

Как установлено судом, в феврале 2024 года мужчине, который был признан годным к службе после прохождения ВВК, вручили повестку и мобилизационное распоряжение. Однако он категорически отказался их получать, о чем был составлен соответствующий акт. В назначенное время мужчина к месту сбора не прибыл и объяснил это необходимостью ухода за лежачей матерью и ухудшенным состоянием здоровья.

В суде обвиняемый признал вину, объяснив, что не намеревался избегать службы, но не имел возможности оставить мать, которая после операции осталась полностью нетрудоспособной. Позже он оформил социальную услугу ухода и получил отсрочку от мобилизации.

Суд учел полное признание вины, отсутствие судимостей, хронические заболевания, возраст, социальную ситуацию обвиняемого и наличие матери, которая нуждается в постоянном уходе. Учитывая все обстоятельства, суд пришел к выводу, что исправление мужчины возможно без изоляции от общества, а потому освободил его от реального отбывания наказания.

Согласно приговору, осужденный должен в течение трех лет не совершать новых преступлений, периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства. Также ему запрещено покидать Украину без разрешения.

Напомним, в Харькове на скамье подсудимых оказался студент, который работал на российские спецслужбы.

А в Каменце-Подольском судили мужчину, который притворился девушкой и выманивал деньги у своего знакомого, который является бойцом ВСУ.