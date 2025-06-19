Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Мужчина не пошел в ВСУ из-за лежачей мамы — его судили

Мужчина не пошел в ВСУ из-за лежачей мамы — его судили

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 10:02
Суд на Сумщине — мужчину не посадили из-за ухода за больной матерью
Судейский молоток. Фото: Freepik
Ключові моменти Мужчина отказался от повестки

Роменский горрайонный суд Сумской области признал виновным 59-летнего местного жителя, который уклонился от службы в Вооруженных силах Украины. Однако, судья учел обстоятельства и смягчил ему приговор, ведь, как оказалось, мужчина не пошел в ТЦК по повестке из-за серьезных семейных обстоятельств.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Мужчина отказался от повестки

Как установлено судом, в феврале 2024 года мужчине, который был признан годным к службе после прохождения ВВК, вручили повестку и мобилизационное распоряжение. Однако он категорически отказался их получать, о чем был составлен соответствующий акт. В назначенное время мужчина к месту сбора не прибыл и объяснил это необходимостью ухода за лежачей матерью и ухудшенным состоянием здоровья.

В суде обвиняемый признал вину, объяснив, что не намеревался избегать службы, но не имел возможности оставить мать, которая после операции осталась полностью нетрудоспособной. Позже он оформил социальную услугу ухода и получил отсрочку от мобилизации.

Суд учел полное признание вины, отсутствие судимостей, хронические заболевания, возраст, социальную ситуацию обвиняемого и наличие матери, которая нуждается в постоянном уходе. Учитывая все обстоятельства, суд пришел к выводу, что исправление мужчины возможно без изоляции от общества, а потому освободил его от реального отбывания наказания.

Согласно приговору, осужденный должен в течение трех лет не совершать новых преступлений, периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства. Также ему запрещено покидать Украину без разрешения.

Напомним, в Харькове на скамье подсудимых оказался студент, который работал на российские спецслужбы.

А в Каменце-Подольском судили мужчину, который притворился девушкой и выманивал деньги у своего знакомого, который является бойцом ВСУ.

суд Сумская область мобилизация повестки ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации