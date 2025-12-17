Відео
Заява про визнання порушення — як може відреагувати ТЦК

Заява про визнання порушення — як може відреагувати ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 00:30
Порушення військового обліку - як ТЦК відреагує на заяву
Співробітники ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин може надіслати заяву про визнання свого порушення правил військового обліку до ТЦК поштою. Але цілком імовірно, що йому все ж доведеться відвідати ТЦК особисто.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Заява через пошту

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який має проблеми із ТЦК, зокрема, через порушення правил військового обліку.

Чоловік поцікавився, чи повинен він визнавати своє правопорушення — і як йому це зробити.

"Оскільки у "Резерв+" недоступна функція щодо визнання правопорушення, то можна спробувати направити відповідну заяву до ТЦК "Укрпоштою" рекомендованим листом з описом вкладення", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Якою буде реакція ТЦК на заяву "Укрпоштою"

Надалі реакція територіального центру комплектування може бути різною.

Так, наголосив юрист, ТЦК може проігнорувати цю заяву.

Крім того, внаслідок подання такої заяви громадянину, можливо, доведеться звернутися до ТЦК особисто.

"ТЦК може надіслати Вам у відповідь повідомлення, що для визнання правопорушення Ви повинні прибути до ТЦК персонально", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи варто визнавати правопорушення після сплати штрафу ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, які три шляхи є у громадянина, який отримав червону стрічку в "Резерв+".

Укрпошта військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані заява
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
