Заявление о признании нарушения — как может отреагировать ТЦК

Заявление о признании нарушения — как может отреагировать ТЦК

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 00:30
Нарушение воинского учета - как ТЦК отреагирует на заявление
Сотрудники ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Военнообязанный гражданин может отправить заявление о признании своего нарушения правил воинского учета в ТЦК по почте. Но вполне вероятно, что ему все же придется посетить ТЦК лично.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Заявление через почту

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который имеет проблемы с ТЦК, в частности, из-за нарушения правил воинского учета.

Мужчина поинтересовался, должен ли он признавать свое правонарушение - и как ему это сделать.

"Поскольку в "Резерв+" недоступна функция по признанию правонарушения, то можно попробовать направить соответствующее заявление в ТЦК "Укрпоштою" заказным письмом с описью вложения", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Какой будет реакция ТЦК на заявление "Укрпоштою"

В дальнейшем реакция территориального центра комплектования может быть разной.

Так, отметил юрист, ТЦК может проигнорировать это заявление.

Кроме того, в результате подачи такого заявления гражданину, возможно, придется обратиться в ТЦК лично.

"ТЦК может прислать Вам в ответ сообщение, что для признания правонарушения Вы должны прибыть в ТЦК персонально", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, стоит ли признавать правонарушение после уплаты штрафа ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, какие три пути есть у гражданина, который получил красную ленту в "Резерв+".

Укрпошта военный учет ТЦК и СП военнообязанные заявление
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
