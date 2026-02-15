Відстрочка від мобілізації - як довго ТЦК розглядає заяву

Співробітники ТЦК. Фото: "Суспільне Луцьк"

Якщо військовозобов’язаний громадянин подав документи на відстрочку, територіальний центр комплектування має надати відповідь — позитивну чи негативну — протягом визначеного у законодавстві терміну. Це ж стосується і державних структур, які перевірятимуть дані громадянина.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Строк для комісії при ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як довго комісія при ТЦК може розглядати документи, подані на оформлення відстрочки.

"Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади, інших державних органів для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів", — зазначив у коментарі громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Юрист пояснив, як довго триває ухвалення рішення щодо відстрочки.

"Комісія зобов’язана розглянути отримані заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи календарних днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом дня, наступного за днем отримання інформації на запити до органів державної влади, інших державних органів", — наголосив Айвазян.

Оскарження бездіяльності після спливання строків

Крім того, додав адвокат, державні структури, до яких надсилаються запити щодо інформації про громадянина, що планує отримати відстрочку, теж мають чітко визначені часові рамки.

"Орган державної влади, інший державний орган здійснює розгляд відповідного запиту протягом п’яти робочих днів з дати його отримання", — підкреслив Юрій Айвазян.

Після того, як спливуть усі ці терміни, а рішення про відстрочку не буде ухвалене, громадянин отримає право оскаржити бездіяльність ТЦК та інших структур – зокрема, і у судовому порядку.

