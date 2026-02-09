Відео
Головна ТЦК Відношення із в/ч — чи треба йти з цим документом до ТЦК

Дата публікації: 9 лютого 2026 06:30
Відношення з підрозділу - чи треба громадянину нести відношення в ТЦК
Громадянин у ТЦК. Фото: "Суспільне"

Військовозобов’язаний громадянин може мобілізуватися до лав Збройних сил України, оминувши посередництво територіального центру комплектування. Та, як пояснили юристи, до ТЦК все одно доведеться прийти.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Мобілізація через відношення

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він потрапити до лав Збройних сил України, оминувши територіальний центр комплектування.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що єдиним варіантом є отримання відношення від якоїсь військової частини.

"Це ключовий документ. Військова частина має надіслати вам скан-копію. У документі має бути вказано, що частина зобов'язується прийняти Вас на конкретну посаду", — підкреслив юрист.

Візит в ТЦК — доведеться іти чи ні

Дерій наголосив, що зараз в Україні діє механізм прямого призову в частини пріоритетного формування.

"Це означає, що Ви можете потрапити в частину, оминаючи ТЦК як посередника", — зазначив юрист.

Разом з тим, додав Владислав Дерій, це не означає, що громадянину не доведеться іти в територіальний центр комплектування.

"Ви все одно туди завітаєте для оформлення, але вже з цільовим документом", — резюмував правник.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна мобілізуватися до ЗСУ без участі ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, які переваги надає мобілізації до армії через центр рекрутингу.

ЗСУ мобілізація документи ТЦК та СП військова частина
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
