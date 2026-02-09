Відношення з підрозділу - чи треба громадянину нести відношення в ТЦК

Громадянин у ТЦК. Фото: "Суспільне"

Військовозобов’язаний громадянин може мобілізуватися до лав Збройних сил України, оминувши посередництво територіального центру комплектування. Та, як пояснили юристи, до ТЦК все одно доведеться прийти.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він потрапити до лав Збройних сил України, оминувши територіальний центр комплектування.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що єдиним варіантом є отримання відношення від якоїсь військової частини.

"Це ключовий документ. Військова частина має надіслати вам скан-копію. У документі має бути вказано, що частина зобов'язується прийняти Вас на конкретну посаду", — підкреслив юрист.

Візит в ТЦК — доведеться іти чи ні

Дерій наголосив, що зараз в Україні діє механізм прямого призову в частини пріоритетного формування.

"Це означає, що Ви можете потрапити в частину, оминаючи ТЦК як посередника", — зазначив юрист.

Разом з тим, додав Владислав Дерій, це не означає, що громадянину не доведеться іти в територіальний центр комплектування.

"Ви все одно туди завітаєте для оформлення, але вже з цільовим документом", — резюмував правник.

