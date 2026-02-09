Отношение из подразделения - надо ли гражданину нести отношение в ТЦК

Отношения с в/ч — надо ли идти с этим документом в ТЦК
Военнообязанный гражданин может мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины, минуя посредничество территориального центра комплектования. Но, как пояснили юристы, в ТЦК все равно придется прийти.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Мобилизация через отношение
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он попасть в ряды Вооруженных сил Украины, минуя территориальный центр комплектования.
Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, объяснил, что единственным вариантом является получение отношения от какой-то воинской части.
"Это ключевой документ. Воинская часть должна прислать вам скан-копию. В документе должно быть указано, что часть обязуется принять Вас на конкретную должность", — подчеркнул юрист.
Визит в ТЦК — придется идти или нет
Дерий подчеркнул, что сейчас в Украине действует механизм прямого призыва в части приоритетного формирования.
"Это означает, что Вы можете попасть в часть, минуя ТЦК как посредника", — отметил юрист.
Вместе с тем, добавил Владислав Дерий, это не означает, что гражданину не придется идти в территориальный центр комплектования.
"Вы все равно туда придете для оформления, но уже с целевым документом", — резюмировал юрист.
