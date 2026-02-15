Видео
Главная ТЦК Заявление на отсрочку — как долго ТЦК должен рассматривать

Заявление на отсрочку — как долго ТЦК должен рассматривать

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 06:30
Отсрочка от мобилизации - как долго ТЦК рассматривает заявление
Сотрудники ТЦК. Фото: "Суспільне Луцьк"

Если военнообязанный гражданин подал документы на отсрочку, территориальный центр комплектования должен предоставить ответ - положительный или отрицательный - в течение определенного в законодательстве срока. Это же касается и государственных структур, которые будут проверять данные гражданина.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Срок для комиссии при ТЦК

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как долго комиссия при ТЦК может рассматривать документы, поданные на оформление отсрочки.

"Комиссия изучает полученные заявление и подтверждающие документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти, другие государственные органы для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров", — отметил в комментарии гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Юрист объяснил, как долго длится принятие решения об отсрочке.

"Комиссия обязана рассмотреть полученные заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи календарных дней с даты поступления, но не позднее чем в течение дня, следующего за днем получения информации на запросы в органы государственной власти, других государственных органов", — подчеркнул Айвазян.

Обжалование бездействия после истечения сроков

Кроме того, добавил адвокат, государственные структуры, в которые направляются запросы относительно информации о гражданине, который планирует получить отсрочку, тоже имеют четко определенные временные рамки.

"Орган государственной власти, другой государственный орган осуществляет рассмотрение соответствующего запроса в течение пяти рабочих дней с даты его получения", — подчеркнул Юрий Айвазян.

После того, как истекут все эти сроки, а решение об отсрочке не будет принято, гражданин получит право обжаловать бездействие ТЦК и других структур - в том числе и в судебном порядке.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать, когда гражданину отказали в отсрочке из-за недостатка информации.

Добавим, мы сообщали о том, как обжаловать решение ТЦК об отказе в отсрочке.

мобилизация документы отсрочка ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
