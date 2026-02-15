Отсрочка от мобилизации - как долго ТЦК рассматривает заявление

Заявление на отсрочку — как долго ТЦК должен рассматривать
Если военнообязанный гражданин подал документы на отсрочку, территориальный центр комплектования должен предоставить ответ - положительный или отрицательный - в течение определенного в законодательстве срока. Это же касается и государственных структур, которые будут проверять данные гражданина.
Срок для комиссии при ТЦК
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как долго комиссия при ТЦК может рассматривать документы, поданные на оформление отсрочки.
"Комиссия изучает полученные заявление и подтверждающие документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти, другие государственные органы для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров", — отметил в комментарии гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Юрист объяснил, как долго длится принятие решения об отсрочке.
"Комиссия обязана рассмотреть полученные заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи календарных дней с даты поступления, но не позднее чем в течение дня, следующего за днем получения информации на запросы в органы государственной власти, других государственных органов", — подчеркнул Айвазян.
Обжалование бездействия после истечения сроков
Кроме того, добавил адвокат, государственные структуры, в которые направляются запросы относительно информации о гражданине, который планирует получить отсрочку, тоже имеют четко определенные временные рамки.
"Орган государственной власти, другой государственный орган осуществляет рассмотрение соответствующего запроса в течение пяти рабочих дней с даты его получения", — подчеркнул Юрий Айвазян.
После того, как истекут все эти сроки, а решение об отсрочке не будет принято, гражданин получит право обжаловать бездействие ТЦК и других структур - в том числе и в судебном порядке.
