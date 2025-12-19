Загибель родичі на війні - які документи потрібні для відстрочки

Український військовий. Фото: 72 ОМБр

Неповнорідний брат загиблого військовослужбовця ЗСУ отримає відстрочку від мобілізації, якщо доведе родинний зв’язок із полеглим на війні воїном. Для цього він має надати в ТЦК два важливі документи.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Довідка про обставини загибелі військового

Близькі родичі військовослужбовців, які загинули під час повномасштабної російсько-української війни, мають право на отримання відстрочки від мобілізації.

Після змін у законодавстві це право отримали неповнорідні брати загиблих військових.

До юристів звернувся такий громадянин, який поцікавився, які саме документи потрібні йому для оформлення відстрочки.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що, звісна річ, потрібні військово-обліковий документ самого громадянина, свідоцтво про смерть його родича і довідка про обставини загибелі, які підтверджують її військовий характер.

Як довести родинний зв’язок неповнорідних братів

Також, наголосив юрист, потрібно підтвердити родинний зв’язок загиблого військового і громадянина, який хоче оформити відстрочку.

Для цього, зазначив Дерій, потрібно надати свідоцтва про народження обох братів.

Це потрібно для того, аби у ТЦК мали доказ, що неповнорідні брати мають спільного батька чи спільну матір.

Після цього оформлення відстрочки для такої категорії військовозобов’язаних стає можливою.

