Україна
Гибель неполнородного брата — документы для отсрочки в ТЦК

Гибель неполнородного брата — документы для отсрочки в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 06:30
Гибель родственника на войне - какие документы нужны для отсрочки
Украинский военный. Фото: 72 ОМБр

Неполнородный брат погибшего военнослужащего ВСУ получит отсрочку от мобилизации, если докажет родственную связь с павшим на войне воином. Для этого он должен предоставить в ТЦК два важных документа.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Справка об обстоятельствах гибели военного

Близкие родственники военнослужащих, погибших во время полномасштабной российско-украинской войны, имеют право на получение отсрочки от мобилизации.

После изменений в законодательстве это право получили неполнородные братья погибших военных.

К юристам обратился такой гражданин, который поинтересовался, какие именно документы нужны ему для оформления отсрочки.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что, конечно, нужны военно-учетный документ самого гражданина, свидетельство о смерти его родственника и справка об обстоятельствах гибели, подтверждающие ее военный характер.

Как доказать родственную связь неполнородных братьев

Также, подчеркнул юрист, нужно подтвердить родственную связь погибшего военного и гражданина, который хочет оформить отсрочку.

Для этого, отметил Дерий, нужно предоставить свидетельства о рождении обоих братьев.

Это нужно для того, чтобы в ТЦК имели доказательство, что неполнородные братья имеют общего отца или общую мать.

После этого оформление отсрочки для такой категории военнообязанных становится возможным.

семья отсрочка ТЦК и СП военнослужащие погибшие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
