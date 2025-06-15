Гончаренко пропонує розігнати ТЦК або штрафувати на мільйони за бусифікацію

Приклад бусифікації співробітниками ТЦК. Ілюстративне фото: Скриншот

У Верховній Раді можуть прийняти закон щодо посилення відповідальності представників ТЦК за так звану "бусифікацію". Принаймні відповідний законопроєкт вже поданий до українського парламенту.

Автор законопроєкта, депутат Олексій Гончаренко, вже повідомив про це.

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Гончаренко наголосив, що його законопроєкт пропонує доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею, яка встановлюватиме кримінальну відповідальність за вчинення працівниками ТЦК протиправних дій.

Зокрема, передбачаються такі покарання:

за не викликання або несвоєчасний виклик "швидкої" під час перебування особи в приміщенні чи на території ТЦК: штраф у розмірі 100 тисяч прожиткових мінімумів, виправні роботи до 2 років, обмеження волі на 2 — 4 роки (у випадку втрати працездатності більше ніж на 25%) або позбавлення волі до 3 років (якщо спричинено смерть);

за застосування фізичної сили, знищення чи пошкодження майна під час мобілізаційних заходів: штраф у розмірі 100 — 250 тисяч прожиткових мінімумів, виправні роботи до 2 років або обмеження волі до 2 років з компенсацією втрат майна. Також передбачено пониження у званні на 1 ступінь та заборона обіймати певні посади на 1 — 3 роки;

за погрозу вбивством чи завдання тілесних ушкоджень/побоїв під час проведення мобілізації: обмеження волі на 1 — 3 роки, тримання у дисциплінарному батальйоні до 2 років (у випадку повної втрати працездатності — з компенсацією повного лікування) або позбавлення волі на 3 — 7 років. Також передбачено пониження у званні на 1 — 3 ступені та заборона обіймати певні посади до 3 років, а в окремих випадках — позбавлення звання та заборона обіймати певні посади на 3 — 5 років.

Важлива примітка редакції: у тексті пропозиції штрафів йде мова про "тисячі прожиткових мінімумів". У 2025 році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3028 грн. Тобто штраф у 100 тисяч прожиткових мінімумів складає 302 800 000 гривень.

Можливо депутат Гончаренко переплутав прожиткові мінімуми з неоподаткованим мінімумом доходів громадян, який становить 17 гривень. Тоді штраф у 100 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян складатиме більш реальні 1 700 000 гривень.

Раніше повідомлялось, що Запорізький окружний адмінсуд повністю задовольнив позов мешканця Запоріжжя, якого насильно мобілізували.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області судили посадовців ВЛК, які за хабарі видавали фіктивні діагнози.