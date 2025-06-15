Гончаренко предлагает разогнать ТЦК или штрафовать на миллионы за бусификацию

Пример бусификации сотрудниками ТЦК. Иллюстративное фото: Скриншот

В Верховной Раде могут принять закон об усилении ответственности представителей ТЦК за так называемую "бусификацию". По крайней мере соответствующий законопроект уже подан в украинский парламент.

Автор законопроекта, депутат Алексей Гончаренко, уже сообщил об этом.

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Гончаренко отметил, что его законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей, которая будет устанавливать уголовную ответственность за совершение работниками ТЦК противоправных действий.

В частности, предусматриваются следующие наказания:

за не вызов или несвоевременный вызов "скорой" во время пребывания лица в помещении или на территории ТЦК: штраф в размере 100 тысяч прожиточных минимумов, исправительные работы до 2 лет, ограничение свободы на 2 — 4 года (в случае потери трудоспособности более чем на 25%) или лишение свободы до 3 лет (если вызвана смерть);

за применение физической силы, уничтожение или повреждение имущества во время мобилизационных мероприятий: штраф в размере 100 — 250 тысяч прожиточных минимумов, исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы до 2 лет с компенсацией потерь имущества. Также предусмотрено понижение в звании на 1 степень и запрет занимать определенные должности на 1 — 3 года;

за угрозу убийством или нанесение телесных повреждений/побоев во время проведения мобилизации: ограничение свободы на 1 — 3 года, содержание в дисциплинарном батальоне до 2 лет (в случае полной потери трудоспособности - с компенсацией полного лечения) или лишение свободы на 3 — 7 лет. Также предусмотрено понижение в звании на 1 — 3 ступени и запрет занимать определенные должности до 3 лет, а в отдельных случаях - лишение звания и запрет занимать определенные должности на 3 — 5 лет.

Важное примечание редакции: в тексте предложения штрафов идет речь о "тысячах прожиточных минимумов". В 2025 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3028 грн. То есть штраф в 100 тысяч прожиточных минимумов составляет 302 800 000 гривен.

Возможно депутат Гончаренко перепутал прожиточные минимумы с необлагаемым минимумом доходов граждан, который составляет 17 гривен. Тогда штраф в 100 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан составит более реальные 1 700 000 гривен.

Ранее сообщалось, что Запорожский окружной админсуд полностью удовлетворил иск жителя Запорожья, которого насильно мобилизовали.

Напомним, в Днепропетровской области судили должностных лиц ВВК, которые за взятки выдавали фиктивные диагнозы.