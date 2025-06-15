Гончаренко предлагает разогнать ТЦК или штрафовать на миллионы за бусификацию

За бусификацию ТЦК хотят наказать тюрьмой и миллионными штрафами
В Верховной Раде могут принять закон об усилении ответственности представителей ТЦК за так называемую "бусификацию". По крайней мере соответствующий законопроект уже подан в украинский парламент.
Автор законопроекта, депутат Алексей Гончаренко, уже сообщил об этом.
Как планируется наказывать сотрудников ТЦК
Гончаренко отметил, что его законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей, которая будет устанавливать уголовную ответственность за совершение работниками ТЦК противоправных действий.
В частности, предусматриваются следующие наказания:
- за не вызов или несвоевременный вызов "скорой" во время пребывания лица в помещении или на территории ТЦК: штраф в размере 100 тысяч прожиточных минимумов, исправительные работы до 2 лет, ограничение свободы на 2 — 4 года (в случае потери трудоспособности более чем на 25%) или лишение свободы до 3 лет (если вызвана смерть);
- за применение физической силы, уничтожение или повреждение имущества во время мобилизационных мероприятий: штраф в размере 100 — 250 тысяч прожиточных минимумов, исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы до 2 лет с компенсацией потерь имущества. Также предусмотрено понижение в звании на 1 степень и запрет занимать определенные должности на 1 — 3 года;
- за угрозу убийством или нанесение телесных повреждений/побоев во время проведения мобилизации: ограничение свободы на 1 — 3 года, содержание в дисциплинарном батальоне до 2 лет (в случае полной потери трудоспособности - с компенсацией полного лечения) или лишение свободы на 3 — 7 лет. Также предусмотрено понижение в звании на 1 — 3 ступени и запрет занимать определенные должности до 3 лет, а в отдельных случаях - лишение звания и запрет занимать определенные должности на 3 — 5 лет.
Важное примечание редакции: в тексте предложения штрафов идет речь о "тысячах прожиточных минимумов". В 2025 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3028 грн. То есть штраф в 100 тысяч прожиточных минимумов составляет 302 800 000 гривен.
Возможно депутат Гончаренко перепутал прожиточные минимумы с необлагаемым минимумом доходов граждан, который составляет 17 гривен. Тогда штраф в 100 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан составит более реальные 1 700 000 гривен.
Ранее сообщалось, что Запорожский окружной админсуд полностью удовлетворил иск жителя Запорожья, которого насильно мобилизовали.
Напомним, в Днепропетровской области судили должностных лиц ВВК, которые за взятки выдавали фиктивные диагнозы.
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