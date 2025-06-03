Суд визнав незаконною мобілізацію запоріжця в Миколаєві

Мобілізація чоловіка. Фото ілюстративне: скриншот

Запорізький окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов мешканця Запоріжжя, визнавши протиправними дії посадовців ТЦК щодо його мобілізації, оформлення військового квитка та направлення на ВЛК. Позовна заява була подана у лютому 2025 року, а остаточне рішення суд ухвалив 21 травня.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловік стверджував, що у вересні 2024 року під час поїздки з Дніпра до Одеси його незаконно зупинили представники ТЦК та силоміць доправили до Миколаєва. За його словами, під психологічним тиском і погрозами він був змушений підписати документи про проходження ВЛК. Цікаво, що чоловік вже перебував на військовому обліку в Запоріжжі та мав чинне тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, оформлене ще у 2020 році.

Суд встановив, що у медичних документах про огляд в Миколаєві, були відсутні підпис обстежуваного, назва та печатка ВЛК, а також номер протоколу.

Також не було надано жодних доказів вручення повістки чи направлення на ВЛК. Сам факт перебування позивача на обліку в Миколаєві не підтверджено.

Крім того, як з’ясував суд, 2 вересня 2024 року, тобто в день, коли за документами чоловіка нібито поставили на облік і видали новий військовий квиток, він насправді перебував у Дніпрі, що підтвердили слідчі, дослідивши банківські транзакції, які чоловік здійснював того дня в місті. Цей факт доказав, що чоловіка справді не було в Миколаєві і він фізично не міг оформлювати документацію, яку йому нібито дали в ТЦК.

У рішенні наголошено, що видача іншого військового квитка без відповідної заяви особи та без належного обліку — є незаконною. Призов особи на військову службу можливий лише за умови дотримання процедури, зокрема підтвердження придатності за висновками ВЛК. У цьому випадку такі висновки були оформлені з порушеннями.

Суд дійшов висновку, що ТЦК діяли свавільно, оформили документи із недостовірними даними, не маючи на це повноважень, та допустили порушення при проведенні медогляду. Усі вказані дії суд визнав протиправними та незаконними.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області судили посадовців ВЛК, які за хабарі видавали фіктивні діагнози.

Також судили мешканця Волинської області, який лаявся на працівників ТЦК.