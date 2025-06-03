Суд признал незаконной мобилизацию запорожца в Николаеве

Мобилизация мужчины. Фото иллюстративное: скриншот

Запорожский окружной административный суд полностью удовлетворил иск жителя Запорожья, признав противоправными действия должностных лиц ТЦК по его мобилизации, оформлению военного билета и направлению на ВВК. Исковое заявление было подано в феврале 2025 года, а окончательное решение суд принял 21 мая.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Мужчина утверждал, что в сентябре 2024 года во время поездки из Днепра в Одессу его незаконно остановили представители ТЦК и силой доставили в Николаев. По его словам, под психологическим давлением и угрозами он был вынужден подписать документы о прохождении ВВК. Интересно, что мужчина уже состоял на воинском учете в Запорожье и имел действующее временное удостоверение военнообязанного, оформленное еще в 2020 году.

Суд установил, что в медицинских документах об осмотре в Николаеве, отсутствовали подпись обследуемого, название и печать ВВК, а также номер протокола.

Также не было предоставлено никаких доказательств вручения повестки или направления на ВВК. Сам факт пребывания истца на учете в Николаеве не подтвержден.

Кроме того, как выяснил суд, 2 сентября 2024 года, то есть в день, когда по документам мужчину якобы поставили на учет и выдали новый военный билет, он на самом деле находился в Днепре, что подтвердили следователи, исследовав банковские транзакции, которые мужчина осуществлял в тот день в городе. Этот факт доказал, что мужчины действительно не было в Николаеве и он физически не мог оформлять документацию, которую ему якобы дали в ТЦК.

В решении отмечено, что выдача другого военного билета без соответствующего заявления лица и без надлежащего учета - является незаконной. Призыв лица на военную службу возможен только при условии соблюдения процедуры, в частности подтверждения пригодности по заключению ВВК. В данном случае такие выводы были оформлены с нарушениями.

Суд пришел к выводу, что ТЦК действовали своевольно, оформили документы с недостоверными данными, не имея на это полномочий, и допустили нарушения при проведении медосмотра. Все указанные действия суд признал противоправными и незаконными.

Напомним, в Днепропетровской области судили должностных лиц ВВК, которые за взятки выдавали фиктивные диагнозы.

Также судили жителя Волынской области, который ругался на работников ТЦК.