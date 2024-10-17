Мобілізація в Україні з психічними хворобами - коли не придатний до служби

Процес проходження ВЛК. Фото: protocol.ua

Якщо під час військово-лікарської комісії у військовозобов’язаного громадянина діагностують серйозні психічні розлади, його не можуть мобілізувати. До списку таких хвороб входять усі види деменції, розлади мовлення, ураження головного мозку тощо.

Про це йдеться у наказі №262 Міністерства оборони України.

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В Україні продовжується процес загальної мобілізації, під час якого військовозобов’язані мають пройти військово-лікарські комісії для встановлення придатності до військової служби.

За результатами ВЛК непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнаються громадяни, у яких діагностовано наступні тяжко та помірно виражені стійкі психічні розлади.

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По-перше, це усі види деменції та органічний амнестичний синдром.

Крім того, до ЗСУ не мобілізуються громадяни, які мають розлади психіки, особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку або соматичної хвороби.

Також на війну не призиваються особи зі специфічними розладами мовлення та мови, здібностей до навчання та рухової функції.

Не підлягають мобілізації пацієнти із наступними хворобами психіки:

синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю, наркотичних речовин, медикаментів);

ендогенні психози з часто повторюваними фазами (шизофренія, хронічні маячні розлади, епізодичні маніакальні розлади, афективні розлади настрою);

невротичні стани, пов’язані зі стресом (фобії, обсесивно-компульсивні, адаптаційні та соматоформні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес, депресія, психогенна глухота);

різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій (пов’язані з розладами споживання їжі, зі зловживанням речовинами, які не зумовлюють залежність).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які хвороби шлунково-кишкового тракту є підставою для відмови у мобілізації.

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