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С какими расстройствами психики не могут мобилизовать

17 октября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине с психическими болезнями – когда не годен к службе
Процесс прохождения ВВК. Фото: protocol.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Если во время военно-врачебной комиссии у военнообязанного гражданина диагностируют серьезные психические расстройства, его не могут мобилизовать. В список таких болезней входят все виды деменции, расстройства речи, поражения головного мозга и т.д.

Об этом говорится в приказе №262 Министерства обороны Украины.

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В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, во время которого военнообязанные должны пройти военно-врачебные комиссии для установления пригодности к военной службе.

По результатам ВВК непригодными к военной службе с исключением из военного учета признаются граждане, у которых диагностированы следующие тяжело и умеренно выраженные стойкие психические расстройства.

Какие болезни психики являются основанием не брать человека в армию

Во-первых, все виды деменции и органический амнестический синдром.

Кроме того, в ВСУ не мобилизуются граждане, имеющие нарушения психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни.

Также на войну не призываются лица со специфическими расстройствами речи и языка, способности к обучению и двигательной функции.

Не подлежат мобилизации пациенты со следующими болезнями психики:

  • синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотических веществ, медикаментов);
  • эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами (шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);
  • невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота);
  • резко выражены поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связаны с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, не обуславливающими зависимость).

Напомним, ранее мы писали о том, какие заболевания желудочно-кишечного тракта являются основанием для отказа в мобилизации.

Также мы сообщали о полном перечне болезней позвоночника, с которыми не берут на войну.

мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные психиатр

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