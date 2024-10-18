Мобілізація в Україні - з якою хворобою крові діє відстрочка

Процес проходження ВЛК. Фото: УНІАН

Від мобілізації до Збройних сил України звільняє ціла низка хвороб крові та кровотворних органів. Йдеться, зокрема, про усі види анемії, порушення згортання крові та захворювання селезінки.

Про це йдеться у наказі Міністерства оборони України "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" №262 від 27 квітня 2024 року.

Читайте також:

Захворювання крові і мобілізація

В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Військовозобов’язані громадяни, які мають захворювання крові та кровотворних органів, не підлягають мобілізації.

У наказі МО зазначається, що повністю непридатними для військової служби визнаються лише ті особи, чий стан діагностовано як швидко прогресуючий та декомпенсований (значне порушення функції органів і систем).

Список хвороб, які звільняють від мобілізації

Підставами для відстрочки від мобілізації визнані усі види анемій, порушення згортання крові та хвороби селезінки.

Крім того, непридатність до служби в ЗСУ визначається через наявність наступних хвороб:

пурпура (ідіопатична, тромбоцитопенічна);

геморагічні стани (підвищена кровоточивість);

агранулоцитоз.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, з якими розладами психіки не можуть мобілізувати.

Також ми повідомляли про те, які хвороби шлунково-кишкового тракту звільняють від мобілізації.