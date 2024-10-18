Мобілізація в Україні - з якою хворобою крові діє відстрочка

З якими хворобами крові не можуть мобілізувати
Від мобілізації до Збройних сил України звільняє ціла низка хвороб крові та кровотворних органів. Йдеться, зокрема, про усі види анемії, порушення згортання крові та захворювання селезінки.
Про це йдеться у наказі Міністерства оборони України "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" №262 від 27 квітня 2024 року.
Захворювання крові і мобілізація
В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена після запровадження воєнного стану на усій території країни.
Військовозобов’язані громадяни, які мають захворювання крові та кровотворних органів, не підлягають мобілізації.
У наказі МО зазначається, що повністю непридатними для військової служби визнаються лише ті особи, чий стан діагностовано як швидко прогресуючий та декомпенсований (значне порушення функції органів і систем).
Список хвороб, які звільняють від мобілізації
Підставами для відстрочки від мобілізації визнані усі види анемій, порушення згортання крові та хвороби селезінки.
Крім того, непридатність до служби в ЗСУ визначається через наявність наступних хвороб:
- пурпура (ідіопатична, тромбоцитопенічна);
- геморагічні стани (підвищена кровоточивість);
- агранулоцитоз.
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