Мобилизация в Украине – с какой болезнью крови действует отсрочка

Процесс прохождения ВВК. Фото: УНІАН

От мобилизации в Вооруженные силы Украины освобождает целый ряд болезней крови и кроветворных органов. Речь идет, в частности, обо всех видах анемии, нарушениях свертывания крови и заболеваниях селезенки.

Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" №262 от 27 апреля 2024 года.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после введения военного положения на всей территории страны.

Военнообязанные граждане, имеющие заболевания крови и кроветворных органов, не подлежат мобилизации.

В приказе МО отмечается, что полностью непригодными для военной службы признаются только те лица, чье состояние диагностировано как быстро прогрессирующее и декомпенсированное (значительное нарушение функции органов и систем).

Список болезней, освобождающих от мобилизации

Основанием для отсрочки от мобилизации признаны все виды анемий, нарушение свертывания крови и болезни селезенки.

Кроме того, непригодность к службе в ВСУ определяется из-за наличия следующих болезней:

пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая);

геморрагические состояния (повышенная кровоточивость);

агранулоцитоз.

Напомним, мы ранее писали о том,с какими нарушениями психики не могут мобилизовать.

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