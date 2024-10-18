Мобилизация в Украине – с какой болезнью крови действует отсрочка

С какими болезнями крови не могут мобилизовать
От мобилизации в Вооруженные силы Украины освобождает целый ряд болезней крови и кроветворных органов. Речь идет, в частности, обо всех видах анемии, нарушениях свертывания крови и заболеваниях селезенки.
Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" №262 от 27 апреля 2024 года.
Заболевание крови и мобилизация
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после введения военного положения на всей территории страны.
Военнообязанные граждане, имеющие заболевания крови и кроветворных органов, не подлежат мобилизации.
В приказе МО отмечается, что полностью непригодными для военной службы признаются только те лица, чье состояние диагностировано как быстро прогрессирующее и декомпенсированное (значительное нарушение функции органов и систем).
Список болезней, освобождающих от мобилизации
Основанием для отсрочки от мобилизации признаны все виды анемий, нарушение свертывания крови и болезни селезенки.
Кроме того, непригодность к службе в ВСУ определяется из-за наличия следующих болезней:
- пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая);
- геморрагические состояния (повышенная кровоточивость);
- агранулоцитоз.
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