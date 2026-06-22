В’їзд в Україну у 20 років: чи можуть мобілізувати одразу після повернення

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Військовозобов’язані громадяни віком до 23 років мають право в’їжджати до України і виїжджати з неї. Заборонити перетин кордону ТЦК не має права. Але центр комплектування може мобілізувати таких громадян.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Обов’язки на військовому обліку

Після початку повномасштабної російсько-української війни велика кількість українських громадян опинилися за межами країни. Це стосується і тих громадян, які уже перебували на військовому обліку, і тих, у яких цей вік настав уже за кордоном.

Зазначимо, що громадяни України не позбавляються своїх обов’язків, перебуваючи за межами території країни. Це стосується і обов’язків на військовому обліку.

Обов’язки полягають, зокрема, у постійному перебуванні на військовому обліку. Також громадяни мають оновити військово-облікові дані й дотримуватися інших вимог ТЦК.

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В’їхати можна, але ТЦК має право мобілізувати

До юристів звернувся громадянин, якому виповнилося 20 років. Він раніше перебував у статусі обмежено придатного, тепер же, після змін у законодавстві, отримав новий статус, "військовозобов’язаний".

Він поцікавився, чи може в цей час в’їхати й виїхати з України. Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що формально це цілком законно: "Відповідно до законодавства Ви маєте право на перетин кордону в обидві сторони, і щоб його реалізувати достатньо мати закордонний паспорт, військово-обліковий документ (можна е-ВОД з "Резерв+") та не перебувати в розшуку ТЦК".

Втім, додав Дерій, на практиці ситуація є дещо складнішою: "Ваш військово-обліковий статус "військозобов'язаний", а не "призовник", тому якщо на момент в'їзду у Вас не буде оформленої відстрочки (навчання, бронювання на роботі, тощо) то ви підлягаєте мобілізації, незважаючи на ваш вік. Окрім того, якщо ви є обмежено придатним, тому вас можуть направити на ВЛК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що громадянин може стати на облік з-за кордону і в'їхати в Україну.

Громадянин, якому виповнилося 17 років у еміграції, має законне право стати на військовий облік, не в’їжджаючи на територію України і не відвідуючи ТЦК. Це можна зробити через мобільний застосунок "Резерв+". А військово-лікарську комісію призовники під час дії воєнного стану не проходять.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що оформлена відстрочка для догляду накладає певні обмеження на повернення в Україну.

Громадяни, які оформили відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, мають право виїжджати з ним за кордон. А от процес повернення до України, пояснили юристи, має певне суттєве обмеження, порушення якого може закрити для громадянина кордон. Особа, за якою здійснюють догляд, не може в’їхати назад до України раніше за того військовозобов’язаного, який отримав відстрочку для догляду.