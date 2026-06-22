Въезд в Украину в 20 лет: могут ли призвать в армию сразу после возвращения

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Граждане, подлежащие воинской службе, в возрасте до 23 лет имеют право въезжать в Украину и выезжать из нее. ТЦК не имеет права запрещать пересечение границы. Однако центр комплектования может мобилизовать таких граждан.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Обязанности лиц, состоящих на воинском учете

После начала полномасштабной российско-украинской войны большое количество украинских граждан оказались за пределами страны. Это касается и тех граждан, которые уже состояли на воинском учете, и тех, у которых этот возраст наступил уже за границей.

Отметим, что граждане Украины не освобождаются от своих обязанностей, находясь за пределами территории страны. Это касается и обязанностей по военной регистрации.

Обязанности заключаются, в частности, в постоянном нахождении на воинском учете. Также граждане должны обновить воинско-учетные данные и соблюдать другие требования ТЦК.

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Въехать можно, но ТЦК имеет право мобилизовать

К юристам обратился гражданин, которому исполнилось 20 лет. Ранее он находился в статусе "ограниченно годного", теперь же, после изменений в законодательстве, получил новый статус, "военнообязанный".

Он поинтересовался, может ли он в настоящее время въезжать и выезжать из Украины. Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, пояснил, что формально это вполне законно: "В соответствии с законодательством вы имеете право на пересечение границы в обе стороны, и чтобы воспользоваться этим правом, достаточно иметь загранпаспорт, военно-учетный документ (можно электронный военно-учетный документ из "Резерв+") и не находиться в розыске ТЦК".

Впрочем, добавил Дерий, на практике ситуация несколько сложнее: «Ваш военно-учетный статус "военнообязанный", а не "призывник", поэтому если на момент въезда у вас не будет оформленной отсрочки (обучение, бронирование на работе и т. д.), то вы подлежите мобилизации, несмотря на ваш возраст. Кроме того, если вы имеете статус "ограниченно годен", вас могут направить на ВВК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что гражданин может встать на учет из-за границы и въехать в Украину.

Гражданин, которому исполнилось 17 лет в эмиграции, имеет законное право встать на воинский учет, не въезжая на территорию Украины и не посещая ТЦК. Это можно сделать через мобильное приложение "Резерв+". А военно-медицинскую комиссию призывники во время действия военного положения не проходят.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что оформленная отсрочка для ухода накладывает определенные ограничения на возвращение в Украину.

Граждане, оформившие отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, имеют право выезжать с ним за границу. А вот процесс возвращения в Украину, как пояснили юристы, имеет определенное существенное ограничение, нарушение которого может привести к закрытию границы для гражданина. Лицо, за которым осуществляется уход, не может въехать обратно в Украину раньше того военнообязанного, который получил отсрочку для ухода.