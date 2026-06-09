В'їзд в Україну колишнього обмеженого придатного: ТЦК направить на ВЛК

Вручення повістки групою оповіщення ТЦК. Фото: "Суспільне Луцьк"

Колишні обмежено придатні громадяни мають право в’їжджати до України та виїжджати за межі країни під час воєнного стану, якщо оформили відстрочку. Але непройдена військово-лікарська комісія може виявитися для такого громадянина проблемою. ТЦК має право вручити йому повістку на повторну ВЛК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Повторна ВЛК для обмежено придатних

До початку повномасштабної російсько-української війни у військовому законодавстві України була така категорія громадян, як "обмежено придатні". Після змін у законодавстві ця категорія була анульована.

Колишні обмежено придатні громадяни повинні були після цього у визначений законом строк пройти повторні військово-лікарські комісії. На ВЛК їм мали визначити новий ступінь придатності до військової служби.

Частина обмежено придатних громадян опинилася після початку повномасштабної війни за кордоном. До юристів звернувся саме такий громадянин, який поцікавився можливістю в’їзду до України.

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Чоловіка, зокрема, зацікавило, чи має право територіальний центр комплектування затримати його після в’їзду до України, зважаючи на те, що він має відстрочку для догляду за дитиною з інвалідністю. Також громадянин уточнив у фахівців, чи зможе він знову виїхати за кордон.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що такий варіант не варто відкидати. Адвокат В’ячеслав Кирда підкреслив: "Загалом, проблем з виїздом бути не повинно. Відсутність ВЛК тут ні на що не впливає. Але важливе уточнення полягає в тому, що Ви можете виїздити, лише супроводжуючи дитину".

Інший юрист, Владислав Дерій, зазначив, що група оповіщення ТЦК може вручити такій особі повістку на ВЛК: "Статус "обмежено придатний" ніяким чином не впливає на перетин кордону. Проте ТЦК, де Ви перебуваєте на обліку, може направити Вас проходження медичного огляду, навіть, при наявній відстрочці".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що мобілізація колишніх обмежено придатних починається до 25 років.

Колишні обмежено придатні громадяни можуть бути мобілізовані навіть до досягнення 25-річного віку. Це питання мала врегулювати Верховна Рада, яка ще 2024 року ухвалила відповідний закон. Але він досі не підписаний Володимиром Зеленським.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що колишньому обмежено придатному не потрібно самому іти на ВЛК.

Колишні обмежено придатні громадяни мали пройти повторну військово-лікарську комісію після скасування цього статусу на військовому обліку. Але обов’язку іти на повторну ВЛК самостійно такі особи не мають. Їм мають надіслати повістку чи направлення.