Въезд в Украину бывшего ограниченно годного: ТЦК направит на ВВК

Вручение повестки группой оповещения ТЦК. Фото: «Суспільне Луцк»

Бывшие граждане с ограниченной годностью имеют право въезжать в Украину и выезжать за пределы страны во время военного положения, если они оформили отсрочку. Но непрохождение военно-врачебной комиссии может оказаться для такого гражданина проблемой. ТЦК имеет право вручить ему повестку на повторную ВВК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристы.UA".

Повторная ВВК для ограниченно годных

До начала полномасштабной российско-украинской войны в военном законодательстве Украины существовала такая категория граждан, как «ограниченно годные». После изменений в законодательстве эта категория была аннулирована.

Бывшие ограниченно годные граждане должны были после этого в установленный законом срок пройти повторные военно-врачебные комиссии. На ВВК им должны были определить новую степень годности к военной службе.

Часть ограниченно годных граждан оказалась после начала полномасштабной войны за границей. К юристам обратился именно такой гражданин, который поинтересовался возможностью въезда в Украину.

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Мужчину, в частности, интересовало, имеет ли право территориальный центр комплектования задержать его после въезда в Украину, учитывая, что у него есть отсрочка для ухода за ребенком с инвалидностью. Также гражданин уточнил у специалистов, сможет ли он снова выехать за границу.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что такой вариант не стоит сбрасывать со счетов. Адвокат Вячеслав Кирда подчеркнул: «В целом, проблем с выездом быть не должно. Отсутствие ВВК здесь ни на что не влияет. Но важное уточнение заключается в том, что Вы можете выезжать, только сопровождая ребенка».

Другой юрист, Владислав Дерий, отметил, что группа оповещения ТЦК может вручить такому лицу повестку на ВВК: «Статус «ограниченно годен» никак не влияет на пересечение границы. Однако ТЦК, где Вы состоите на учете, может направить Вас на прохождение медицинского осмотра даже при наличии отсрочки».

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что мобилизация бывших ограниченно годных начинается до 25 лет.

Бывшие ограниченно годные граждане могут быть мобилизованы даже до достижения 25-летнего возраста. Этот вопрос должна была урегулировать Верховная Рада, которая еще в 2024 году приняла соответствующий закон. Но он до сих пор не подписан Владимиром Зеленским.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что бывшему ограниченно годному не нужно самому идти на ВВК.

Бывшие ограниченно годные граждане должны были пройти повторную военно-медицинскую комиссию после отмены этого статуса на воинском учете. Но обязанности идти на повторную ВВК самостоятельно у таких лиц нет. Им должны выслать повестку или направление.