Як родичам загиблого військового отримати копію висновку його ВЛК

Оформлення документів та робота лікарів. Фото з відкритих джерел, колаж Новини.LIVE

Родичі загиблих військовослужбовців, які намагаються знайти чи відновити втрачені висновки військово-лікарських комісій (ВЛК), мають розпочинати пошук документів із територіальних центрів комплектування, а не з центральних медичних структур ЗСУ. Законодавство зобов'язує саме ТЦК формувати необхідні запити для встановлення причинного зв'язку загибелі воїна зі службою.

Як довести причинний зв'язок смерті військового пояснив юрист Сергій Рогозин, передає Новини.LIVE.

Як відновити висновок ВЛК загиблого воїна через ТЦК

Відновлення висновків військово-лікарської комісії щодо полеглих бійців часто стає проблемою для їхніх сімей, особливо коли папери були втрачені або взагалі не збереглися. Як пояснює адвокат Сергій Рогозін, ці документи є критично важливими для реалізації законних прав родичів. Проте більшість людей припускається помилки, намагаючись спершу отримати копії через Центральну військово-лікарську комісію ЗСУ (ЦВЛК).

Згідно з чинним Положенням №402, ЦВЛК не виступає ані власником, ані розпорядником персональної медичної документації бійців. Офіційна позиція відомства полягає в тому, що єдиного архіву з усіма висновками просто не існує.

Відповідно, якщо люди звертаються першочергово до медиків, то найчастіше це закінчується перенаправленням заявників до центрів комплектування. Центральна комісія може знадобитися лише в окремих складних ситуаціях, і тільки якщо родичі нададуть максимально точні дані, як-от: номери постанов, дати їх винесення та реквізити військової частини.

Читайте також:

Головним у процедурі пошуку документів є виключно ТЦК та СП за місцем перебування військового на обліку. Відповідно до пункту 11 Положення про ТЦК №154, працівники військкомату зобов'язані безпосередньо сприяти родинам у зборі паперів, які підтверджують причинно-наслідковий зв'язок смерті з несенням військової служби. Механізм передбачає, що саме ТЦК готує повний пакет документів та скеровує його до штатної ВЛК у відповідній зоні відповідальності, як це регламентує Наказ Міноборони №608.

Які документи треба подати в ТЦК для поновлення висновків ВЛК загиблого бійця

Щоб запустити цей процес, членам сім'ї необхідно подати до центру комплектування письмову заяву. З собою обов'язково треба мати:

паспорт ;

; свідоцтво про смерть захисника та папери, що підтверджують родинний зв'язок.

Після цього військкомат має розіслати офіційні запити до військової частини, а також поліклінік чи госпіталів, де проходив службу або лікувався воїн.

ТЦК ігнорує подану заяву на видачу висновків ВЛК

Якщо ж у ТЦК затягують процедуру або відмовляють у допомозі, правозахисник радить скаржитися до військкомату вищого рівня або ж подавати адміністративний позов.

Чинне законодавство прямо гарантує родичам право на доступ до медичних записів померлого. Якщо стандартний шлях гальмується, додаткову інформацію можна шукати через прямі звернення до командира чи кадрової служби військової частини, а також до конкретних закладів охорони здоров'я Збройних сил.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, згідно з чинними нормами, процедура призову може бути юридично оформлена навіть у тому разі, якщо одразу після проходження комісії особа потрапила на стаціонарне лікування. Юристи порадили, як у таких випадках дістати інформацію про номер військової частини, до якої було зараховано мобілізованого.

Водночас для чинних військовослужбовців, які перебувають у закладах охорони здоров'я, законодавство гарантує право на безперервний процес лікування тривалістю до 12 місяців. До цього річного терміну також зараховуються періоди відпусток, призначених для відновлення та проходження реабілітації.