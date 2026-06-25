Із ТЦК забрали в лікарню: де дізнатися, в яку в/ч зарахували

Працівник ТЦК з документами військовозобов’язаних. Фото: "АрміяInform"

Після успішного проходження військово-лікарської комісії громадянина можуть мобілізувати. У деяких випадках це відбувається навіть тоді, коли громадянин після ВЛК потрапив у лікарню. Дізнатися номер військової частини, куди зарахували такого громадянина, можна через ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ТЦК та мобілізація

Мобілізація військовозобов’язаного населення відбувається завдяки територіальним центрам комплектування. Система ТЦК на початку 20-х років замінила військові комісаріати радянського формату.

Центри комплектування займаються військовим обліком та інформуванням громадян. Для цього вони, зокрема, використовують повістки.

Мобілізація відбувається у приміщеннях ТЦК. Громадяни, які отримали мобілізаційне розпорядження, мають з’явитися саме туди.

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Мобілізований, але в яку частину

До юристів звернувся громадянин, який проходив ВЛК у приміщенні ТЦК. Після завершення процесу йому стало погано, чоловік потрапив у шпиталь.

Згодом громадянин виявив у "Резерв+", що він уже знятий з обліку як військовослужбовець. Чоловік поцікавився, як дізнатися, до якої військової частини його зарахували.

Адвокат Юрій Айвазян підтвердив факт мобілізації і пояснив, що робити: "Згідно Вашого е-ВОД Ви перебуваєте у статусі військовослужбовця, у зв'язку з чим були зняті з обліку в ТЦК. Тож, відповідно є наказ про Вашу мобілізацію до конкретної військової частини. Інформацію про частину можна отримати шляхом звернення до ТЦК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи законним є крок, коли військовий квиток у громадянина відбирають працівники ТЦК.

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації усі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані носити з собою військово-обліковий документ. На вимогу працівників ТЦК та СП необхідно пред'явити цей документ. Він може бути як у паперовому, так і в електронному варіанті у застосунку Резерв+.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що усний виклик до ТЦК є незаконним.

Територіальний центр комплектування має право викликати громадян, що перебувають на військовому обліку. Виклик відбувається винятково через систему повісток. Виклик телефоном не є законним.