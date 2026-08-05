Как родственникам погибшего военнослужащего получить копию заключения его ВЛК

Оформление документов и работа врачей. Фото из открытых источников, коллаж Новини.LIVE

Родственники погибших военнослужащих, которые пытаются найти или восстановить утраченные заключения военно-медицинских комиссий (ВМК), должны начинать поиск документов с территориальных центров комплектования, а не с центральных медицинских структур ВСУ. Законодательство обязывает именно ТЦК формировать необходимые запросы для установления причинно-следственной связи гибели военнослужащего со службой.

Как доказать причинно-следственную связь смерти военнослужащего, объяснил юрист Сергей Рогозин, передает Новини.LIVE.

Как восстановить заключение ВЛК погибшего воина через ТЦК

Восстановление заключений военно-врачебной комиссии в отношении погибших бойцов часто становится проблемой для их семей, особенно когда документы были утеряны или вообще не сохранились. Как объясняет адвокат Сергей Рогозин, эти документы имеют решающее значение для реализации законных прав родственников. Однако большинство людей допускает ошибку, пытаясь сначала получить копии через Центральную военно-медицинскую комиссию ВСУ (ЦВМК).

Согласно действующему Положению № 402, ЦВЛК не является ни владельцем, ни распорядителем личной медицинской документации бойцов. Официальная позиция ведомства заключается в том, что единого архива со всеми заключениями просто не существует.

Соответственно, если люди обращаются в первую очередь к медикам, то чаще всего это заканчивается перенаправлением заявителей в центры комплектования. Центральная комиссия может понадобиться лишь в отдельных сложных ситуациях, и только если родственники предоставят максимально точные данные, такие как: номера постановлений, даты их вынесения и реквизиты воинской части.

Читайте также:

Главную роль в процедуре поиска документов играют исключительно ТЦК и СП по месту нахождения военнослужащего на учете. В соответствии с пунктом 11 Положения о ТЦК № 154, сотрудники военкомата обязаны непосредственно содействовать семьям в сборе документов, подтверждающих причинно-следственную связь смерти с несением военной службы. Механизм предусматривает, что именно ТЦК готовит полный пакет документов и направляет его в штатную ВЛК в соответствующей зоне ответственности, как это регламентирует Приказ Минобороны № 608.

Какие документы необходимо подать в ТЦК для пересмотра заключений ВЛК погибшего бойца

Чтобы запустить этот процесс, членам семьи необходимо подать в центр комплектования письменное заявление. С собой обязательно нужно иметь:

паспорт ;

; свидетельство о смерти защитника и документы, подтверждающие родственную связь.

После этого военкомат должен разослать официальные запросы в воинскую часть, а также в поликлиники или госпитали, где проходил службу или лечился воин.

ТЦК игнорирует поданное заявление о выдаче заключений ВЛК

Если же в ТЦК затягивают процедуру или отказывают в помощи, правозащитник советует подавать жалобу в военкомат более высокого уровня или же подавать административный иск.

Действующее законодательство прямо гарантирует родственникам право на доступ к медицинским записям умершего. Если стандартный путь затруднен, дополнительную информацию можно искать путем прямых обращений к командиру или кадровой службе воинской части, а также в конкретные учреждения здравоохранения Вооруженных сил.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, согласно действующим нормам, процедура призыва может быть юридически оформлена даже в том случае, если сразу после прохождения комиссии человек поступил на стационарное лечение. Юристы посоветовали, как в таких случаях получить информацию о номере воинской части, в которую был зачислен мобилизованный.

В то же время для действующих военнослужащих, находящихся в медицинских учреждениях, законодательство гарантирует право на непрерывный процесс лечения продолжительностью до 12 месяцев. В этот годовой срок также включаются периоды отпусков, предназначенных для восстановления и прохождения реабилитации.