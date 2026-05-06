Вступ військовозобов'язаного у виш: розшук ТЦК не стане на заваді

Українські студенти. Фото: "Львівська політехніка"

Українські студенти можуть отримати відстрочку від мобілізації на увесь час навчання. Вступ громадянина з розшуком ТЦК у виш формально не заборонений. Але деякі університети можуть вимагати зняти розшук.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для студентів

Студенти українських вищих навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка надається на увесь час навчання.

Та відстрочку можуть отримати далеко не усі студенти. Для цього вони мають навчатися на денній чи дуальній формі, а також не повинні порушувати принципі послідовності здобуття освіти.

До юристів звернувся громадянин, який планує вступити на навчання до одного із вітчизняних вишів. Він розповів, що перебуває у розшуку територіального центру комплектування.

Читайте також:

Громадян з розшуком мають приймати до вишів

Громадянин поцікавився, чи може він вступити до вишу в такій ситуації. Юристи пояснили, що формальної заборони на вступи таких громадян не існує.

Так, юрист Владислав Дерій наголосив: "Наразі законодавством не заборонено вступати до ВНЗ з розшуком. Проте, деякі ВНЗ дійсно вимагають спочатку зняти його та надати чистий е-ВОД з "Резерв+".

Дерій пояснив, що варто зробити вступнику в такій ситуації: "Ви можете оскаржити відмову в зарахуванні на навчання шляхом подачі скарги до МОН чи до суду. Або Ви можете зняти розшук, сплативши штраф 8500 грн через "Резерв+" та вступати до ВНЗ вже без розшуку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, коли можуть мобілізувати студента віком до 25 років.

Студенти, які навчаються на денній чи дуальній формі та не порушують принцип послідовності здобуття освіти, мають право на відстрочку від мобілізації. Але у деяких ситуаціях таких студентів все ж мобілізують, навіть якщо вони не досягли 25-річного віку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що колишній обмежено придатний громадянин, закінчивши бакалаврат, може не встигнути вступити до магістратури.

Під час навчання в університеті студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Це стосується і колишніх обмежено придатних. Але існує період, коли такі громадяни втрачають відстрочку і можуть бути мобілізовані.