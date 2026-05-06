Поступление военнообязанного в вуз: розыск ТЦК не станет помехой

Украинские студенты. Фото: "Львівська політехніка"

Украинские студенты могут получить отсрочку от мобилизации на все время обучения. Поступление гражданина с розыском ТЦК в вуз формально не запрещено. Но некоторые университеты могут требовать снять розыск.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для студентов

Студенты украинских высших учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка предоставляется на все время обучения.

Но отсрочку могут получить далеко не все студенты. Для этого они должны учиться на дневной или дуальной форме, а также не должны нарушать принципе последовательности получения образования.

К юристам обратился гражданин, который планирует поступить на обучение в один из отечественных вузов. Он рассказал, что находится в розыске территориального центра комплектования.

Читайте также:

Граждан с розыском должны принимать в вузы

Гражданин поинтересовался, может ли он поступить в вуз в такой ситуации. Юристы объяснили, что формального запрета на поступление таких граждан не существует.

Так, юрист Владислав Дерий отметил: "Сейчасзаконодательством не запрещено поступать в вузы с розыском. Однако, некоторые вузы действительно требуют сначала снять его и предоставить чистый е-ВУД с "Резерв+".

Дерий объяснил, что стоит сделать абитуриенту в такой ситуации: "Вы можете обжаловать отказ в зачислении на обучение путем подачи жалобы в МОН или в суд. Или Вы можете снять розыск, оплатив штраф 8500 грн через "Резерв+" и поступать в ВУЗ уже без розыска".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, когда могут мобилизовать студента в возрасте до 25 лет.

Студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме и не нарушают принцип последовательности получения образования, имеют право на отсрочку от мобилизации. Но в некоторых ситуациях таких студентов все же мобилизуют, даже если они не достигли 25-летнего возраста.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что бывший ограниченно годный гражданин, закончив бакалавриат, может не успеть поступить в магистратуру.

Во время обучения в университете студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Это касается и бывших ограниченно годных. Но существует период, когда такие граждане теряют отсрочку и могут быть мобилизованы.