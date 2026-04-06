Воїн захворів у відпустці: треба обов'язково іти в ТЦК

Військовослужбовець, який захворів під час відпустки, має обов’язково повідомити про це у військову частину. Це можна зробити, відвідавши свій територіальний центр комплектування і залишивши відповідну заяву. У випадку госпіталізації військовому можуть продовжити відпустку до моменту закінчення стаціонарного лікування.

Військовослужбовці Збройних сил України періодично вибувають зі своїх військових частин у відпустку. Це може бути як основна щорічна відпустка (або ціла, або частинами), так і додаткові відпустки, за сімейними обставинами.

Під час відпустки із військовослужбовцем може статись якась проблема, наприклад, він може захворіти, перебуваючи за межами розташування своєї військової частини. До юристів звернувся громадянин, який поцікавився саме такою ситуацію.

Чоловіка, зокрема, зацікавило, куди потрібно звертатися військовослужбовцю, який захворів під час відпустки і потрапив у лікарню. При цьому, зазначив громадянин, термін перебування на лікуванні перевищує тривалість відпустки, тобто військовий вчасно не повернеться у військову частину.

Читайте також:

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили алгоритм дії військовослужбовця. Зокрема, те, куди військовий має повідомити про свою хворобу і госпіталізацію.

Так, адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Якщо військовослужбовець під час відпустки або відрядження захворів і не може вчасно повернутися на службу, він зобов’язаний негайно повідомити про це орган управління Служби правопорядку в гарнізоні. Або потрібно повідомити територіальний центр комплектування, де перебуває на обліку".

Юрист наголосив, що після отримання такого повідомлення начальник органу управління Служби правопорядку має поінформувати командира військової частини та продовжити відпустку військовослужбовця на період фактичної затримки. Айвазян додав: "У випадку, якщо під час відпустки виникла потреба у стаціонарному лікуванні, військовослужбовець повинен звернутися по направлення до начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні або до керівника територіального центру комплектування".

Юристи пояснили, що колишній військовослужбовець має право на отримання державної допомоги у зв'язку з хворобою. Але для цього потрібно довести зв'язок із пораненням, травмою чи каліцтвом, отриманими під час військової служби.

Юристи пояснили, що колишній військовослужбовець має право на отримання державної допомоги у зв’язку з хворобою. Але для цього потрібно довести зв’язок із пораненням, травмою чи каліцтвом, отриманими під час військової служби.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що робити військовому, якщо він захворів у відпустці за кордоном.

Для початку потрібно отримати лікарняний лист. Цей лист треба перекласти українською, нотаріально завірити та переслати до військової частини, де служить хворий військовослужбовець.