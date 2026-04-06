Воин заболел в отпуске: надо обязательно идти в ТЦК

Военный в больнице.

Военнослужащий, который заболел во время отпуска, должен обязательно сообщить об этом в воинскую часть. Это можно сделать, посетив свой территориальный центр комплектования и оставив соответствующее заявление. В случае госпитализации военному могут продлить отпуск до момента окончания стационарного лечения.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Болезнь военного во время отпуска

Военнослужащие Вооруженных сил Украины периодически выбывают из своих воинских частей в отпуск. Это может быть как основной ежегодный отпуск (или целый, или частями), так и дополнительные отпуска, по семейным обстоятельствам.

Во время отпуска с военнослужащим может произойти какая-то проблема, например, он может заболеть, находясь за пределами расположения своей воинской части. К юристам обратился гражданин, который поинтересовался именно такой ситуацией.

Мужчину, в частности, заинтересовало, куда нужно обращаться военнослужащему, который заболел во время отпуска и попал в больницу. При этом, отметил гражданин, срок пребывания на лечении превышает продолжительность отпуска, то есть военный вовремя не вернется в воинскую часть.

Читайте также:

Куда обращаться больному воину

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили алгоритм действия военнослужащего. В частности, то, куда военный должен сообщить о своей болезни и госпитализации.

Так, адвокат Юрий Айвазян отметил: "Если военнослужащий во время отпуска или командировки заболел и не может вовремя вернуться на службу, он обязан немедленно сообщить об этом орган управления Службы правопорядка в гарнизоне. Или нужно сообщить в территориальный центр комплектования, где находится на учете".

Юрист отметил, что после получения такого сообщения начальник органа управления Службы правопорядка должен проинформировать командира воинской части и продлить отпуск военнослужащего на период фактической задержки. Айвазян добавил: "В случае, если во время отпуска возникла потребность в стационарном лечении, военнослужащий должен обратиться за направлением к начальнику органа управления Службы правопорядка в гарнизоне или к руководителю территориального центра комплектования".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, может ли бывший военнослужащий, который заболел уже после увольнения из армии, доказать связь болезни с военной службой.

Юристы объяснили, что бывший военнослужащий имеет право на получение государственной помощи в связи с болезнью. Но для этого нужно доказать связь с ранением, травмой или увечьем, полученными во время военной службы.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что делать военному, если он заболел в отпуске за границей.

Для начала нужно получить больничный лист. Это письмо надо перевести на украинский, нотариально заверить и переслать в воинскую часть, где служит больной военнослужащий.