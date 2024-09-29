Мешканець Волині отримав штраф за відмову оновити дані в ТЦК

Судове засідання. Ілюстративне фото: УНІАН

Мешканець села у Волинській області вирішив ухилитись від реєстрації на військовий облік в ТЦК. Але суд не став його жорстко карати і призначив невеликий штраф.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На засіданні суду з'ясувалось, що волинянин був попереджений представниками ТЦК про необхідність стати на військовий облік. Проте, попри попередження він вирішив ухилитись від законних вимог і в зазначений час не з'явився в ТЦК.

Сам обвинувачений не мав жодних переконливих причин про свій вчинок.

Що вирішив суд

Оскільки обвинувачений звернувся до суду і за допомогою адвоката визнав свою провину, то суд на перший раз не став жорстко карати волинянина. Йому належить заплатити відносно невеликий штраф у розмірі 5 100 гривень.

Нагадаємо, нещодавно чоловік судився з ТЦК щодо вимоги скасування штрафу за нібито неоновлені дані, хоча він скористався застосунком "Резерв+".

Також ТЦК та СП не надали чоловіку відстрочку чоловіку, батько якого має інвалідність — справа дійшла до суду.