Мешканець Волині отримав штраф за відмову оновити дані в ТЦК

Волинянин ухилявся від оновлення даних в ТЦК — суд не став його жорстко карати
Мешканець села у Волинській області вирішив ухилитись від реєстрації на військовий облік в ТЦК. Але суд не став його жорстко карати і призначив невеликий штраф.
Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
На засіданні суду з'ясувалось, що волинянин був попереджений представниками ТЦК про необхідність стати на військовий облік. Проте, попри попередження він вирішив ухилитись від законних вимог і в зазначений час не з'явився в ТЦК.
Сам обвинувачений не мав жодних переконливих причин про свій вчинок.
Що вирішив суд
Оскільки обвинувачений звернувся до суду і за допомогою адвоката визнав свою провину, то суд на перший раз не став жорстко карати волинянина. Йому належить заплатити відносно невеликий штраф у розмірі 5 100 гривень.
Нагадаємо, нещодавно чоловік судився з ТЦК щодо вимоги скасування штрафу за нібито неоновлені дані, хоча він скористався застосунком "Резерв+".
Також ТЦК та СП не надали чоловіку відстрочку чоловіку, батько якого має інвалідність — справа дійшла до суду.
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