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Волынянин не обновил данные в ТЦК — суд не стал его жестко наказывать

29 сентября 2024 07:02
Виктория Козырь - редактор
Житель Волыни получил штраф за отказ обновить данные в ТЦК
Судебное заседание. Иллюстративное фото: ВАС
Виктория Козырь - редактор

Житель села в Волынской области решил уклониться от постановки на военный учет в ТЦК. Но суд не стал жестко его наказывать и назначил небольшой штраф.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

На заседании суда выяснилось, что волынянин был предупрежден представителями ТЦК о необходимости встать на военный учет. Однако, несмотря на предупреждение, он решил уклониться от законных требований и в указанное время не явился в ТЦК.

Сам обвиняемый не имел никаких убедительных пояснений своего поступка.

Что решил суд

Поскольку обвиняемый обратился в суд и с помощью адвоката признал свою вину, то суд впервые не стал жестко наказывать гражданина. Ему предстоит заплатить относительно небольшой штраф в размере 5100 гривен.

Напомним, недавно мужчина судился с ТЦК по поводу требования отмены штрафа за якобы необновленные данные, хотя он воспользовался приложением "Резерв+".

Также ТЦК и СП не предоставили мужчине отсрочку мужчине, отец которого имеет инвалидность — дело дошло до суда.

Волынская область военный учет мобилизация ТЦК и СП судебные решения

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