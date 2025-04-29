Висновок ВЛК - хто має інформувати ТЦК про результат комісії

Військово-лікарська комісія. Фото: Житомирський ОТЦК

Якщо військовозобов’язаний громадянин проходив військово-лікарську комісію не в приміщенні ТЦК, а у лікарні, він не повинен нести висновок ВЛК до територіального центру комплектування. Після останніх змін ці дані мають заноситися в реєстр автоматично.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військово-лікарські комісії — це основний елемент військового обліку, який дозволяє встановити стан придатності військовозобов’язаного громадянина до військової служби.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився — чи потрібно буде йому після проходження ВЛК не в приміщенні ТЦК, а у медичному закладі, нести висновок комісії в територіальний центр комплектування.

"Це не передбачено законодавством", — зазначив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Чому висновок ВЛК не треба нести до ТЦК

Юрист пояснив, як працює система військового обліку у частині ВЛК після останніх змін у процесі.

"Відтепер електронні направлення на ВЛК, що формуються у реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг", автоматично надходитимуть у кабінет ВЛК, а висновки комісій будуть автоматично передаватися до цього ж реєстру. Це значно скорочує терміни розгляду та обробки документів", — запевнив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як саме можна отримати направлення на проходження військово-лікарської комісії у поліклініці.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливе лікування під час проходження ВЛК.