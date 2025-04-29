Заключение ВВК - кто должен информировать ТЦК о результате комиссии

Военно-врачебная комиссия. Фото: Житомирский ОТЦК

Если военнообязанный гражданин проходил военно-врачебную комиссию не в помещении ТЦК, а в больнице, он не должен нести заключение ВВК в территориальный центр комплектования. После последних изменений эти данные должны заноситься в реестр автоматически.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военно-врачебные комиссии — это основной элемент воинского учета, который позволяет установить состояние годности военнообязанного гражданина к военной службе.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался — нужно ли будет ему после прохождения ВВК не в помещении ТЦК, а в медицинском учреждении, нести заключение комиссии в территориальный центр комплектования.

"Это не предусмотрено законодательством", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Почему заключение ВВК не надо нести в ТЦК

Юрист объяснил, как работает система воинского учета в части ВВК после последних изменений в процессе.

"Отныне электронные направления на ВВК, которые формируются в реестре военнообязанных "Оберіг", автоматически будут поступать в кабинет ВВК, а выводы комиссий будут автоматически передаваться в этот же реестр. Это значительно сокращает сроки рассмотрения и обработки документов", — заверил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как именно можно получить направление на прохождение военно-врачебной комиссии в поликлинике.

Добавим, мы сообщали о том, возможно ли лечение во время прохождения ВВК.