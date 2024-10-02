ВЛК 2024 - в який проміжок часу треба пройти комісію

Процес проходження військово-лікарської комісії. Фото: Житомирський обласний ТЦК

В 2024 році процес проходження військово-лікарської комісії в Україні був змінений. Відтепер на проходження ВЛК відводиться до 14 днів, а за потреби — аж до одного місяця.

Про це розповіла голова військово-лікарської комісії індустріального районного ТЦК Дніпра Олена Седлецька.

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Зміни у процес проходження ВЛК

В Україні 2024 року був ухвалений новий закон про мобілізацію, який змінив частину процесу мобілізації.

Зокрема, у цьому законі були змінені терміни проходження військово-лікарської комісії.

Скільки часу закон 2024 року відводить на ВЛК

Так, якщо раніше на проходження ВЛК виділяли усього чотири дні, то тепер, після змін у законодавстві, максимальний час на військово-лікарську комісію — 14 днів.

Крім того, за запитом представника комісії цей термін може бути продовжений аж до 1 місяця. Це продовження потрібне, якщо лікарі хочуть детальніше дослідити стан здоров’я військовозобов’язаного — і ухвалити максимально точне рішення щодо стану його придатності до військової служби.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, як часто військовозобов’язаному треба проходити ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, які лікарі входять до складу військово-лікарської комісії.