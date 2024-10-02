ВВК 2024 – в какой промежуток времени нужно пройти комиссию

Процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: Житомирский областной ТЦК

В 2024 году процесс прохождения военно-врачебной комиссии в Украине был изменен. Теперь на прохождение ВВК отводится до 14 дней, а при необходимости — вплоть до одного месяца.

Об этом рассказала глава военно-врачебной комиссии индустриального районного ТЦК Днепра Елена Седлецкая.

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Изменения в процессе прохождения ВВК

В Украине в 2024 году был принят новый закон о мобилизации, изменивший часть процесса мобилизации.

В частности, в этом законе были изменены сроки прохождения военно-врачебной комиссии.

Сколько времени закон 2024 отводит на ВВК

Так, если раньше на прохождение ВВК выделяли всего четыре дня, то теперь после изменений в законодательстве максимальное время на военно-врачебную комиссию — 14 дней.

Кроме того, по запросу представителя комиссии этот срок может быть продлен до 1 месяца. Это продолжение нужно, если врачи хотят подробнее исследовать состояние здоровья военнообязанного и принять максимально точное решение о состоянии его пригодности к военной службе.

Напомним, в Минобороны объяснили, как часто военнообязанному нужно проходить ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, какие врачи входят в состав военно-врачебной комиссии.