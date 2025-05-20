Військово-лікарська комісія при броні — чи треба вказувати в ТЦК

Громадяни на військово-лікарській комісії. Фото: korosten.today

Якщо обмежено придатний громадянин має бронювання від мобілізації, йому не потрібно повідомляти про це територіальний центр комплектування перед повторною військово-лікарською комісією. ТЦК отримує таку інформацію самостійно.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який водночас є обмежено придатним та має бронювання від мобілізації.

Громадянин поцікавився, чи потрібно йому йти на повторну військово-лікарську комісію — і чи мусить він повідомляти територіальний центр комплектування про наявність у нього бронювання від мобілізації.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив у відповіді, що повідомляти територіальний центр комплектування не потрібно.

"ТЦК має інформацію про Вашу бронь, оскільки є органом ведення реєстру", — запевнив юрист.

Чи мобілізують після ВЛК

Також Айвазян додав, що такому громадянину потрібно пройти повторну військово-лікарську комісію, але будь-який її результат не обернеться мобілізацією.

"Вас не можуть мобілізувати, так як бронювання є підставою для відстрочки від мобілізації", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що відбувається із бронюванням після зміни ТЦК.

Додамо, ми повідомляли, коли заброньованим громадянам доведеться пройти військово-лікарську комісію.