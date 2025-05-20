Військово-лікарська комісія при броні — чи треба вказувати в ТЦК

ВЛК при броні — чи треба повідомляти ТЦК
Якщо обмежено придатний громадянин має бронювання від мобілізації, йому не потрібно повідомляти про це територіальний центр комплектування перед повторною військово-лікарською комісією. ТЦК отримує таку інформацію самостійно.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Повідомлення ТЦК — чи потрібне воно
До юристів звернувся громадянин, який водночас є обмежено придатним та має бронювання від мобілізації.
Громадянин поцікавився, чи потрібно йому йти на повторну військово-лікарську комісію — і чи мусить він повідомляти територіальний центр комплектування про наявність у нього бронювання від мобілізації.
Адвокат Юрій Айвазян зазначив у відповіді, що повідомляти територіальний центр комплектування не потрібно.
"ТЦК має інформацію про Вашу бронь, оскільки є органом ведення реєстру", — запевнив юрист.
Чи мобілізують після ВЛК
Також Айвазян додав, що такому громадянину потрібно пройти повторну військово-лікарську комісію, але будь-який її результат не обернеться мобілізацією.
"Вас не можуть мобілізувати, так як бронювання є підставою для відстрочки від мобілізації", — підкреслив адвокат.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що відбувається із бронюванням після зміни ТЦК.
Додамо, ми повідомляли, коли заброньованим громадянам доведеться пройти військово-лікарську комісію.
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