Военно-врачебная комиссия при броне — надо ли указывать в ТЦК

Граждане на военно-врачебной комиссии. Фото: korosten.today

Если ограниченно годный гражданин имеет бронирование от мобилизации, ему не нужно сообщать об этом территориальный центр комплектования перед повторной военно-врачебной комиссией. ТЦК получает такую информацию самостоятельно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Уведомление ТЦК — нужно ли оно

К юристам обратился гражданин, который одновременно является ограниченно годным и имеет бронирование от мобилизации.

Гражданин поинтересовался, нужно ли ему идти на повторную военно-врачебную комиссию — и должен ли он сообщать территориальный центр комплектования о наличии у него бронирования от мобилизации.

Адвокат Юрий Айвазян отметил в ответе, что сообщать территориальный центр комплектования не нужно.

"ТЦК имеет информацию о Вашей бронь, поскольку является органом ведения реестра", — заверил юрист.

Мобилизуют ли после ВВК

Также Айвазян добавил, что такому гражданину нужно пройти повторную военно-врачебную комиссию, но любой ее результат не обернется мобилизацией.

"Вас не могут мобилизовать, так как бронирование является основанием для отсрочки от мобилизации", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, что происходит с бронированием после смены ТЦК.

Добавим, мы сообщали, когда забронированным гражданам придется пройти военно-врачебную комиссию.