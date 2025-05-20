Военно-врачебная комиссия при броне — надо ли указывать в ТЦК

ВВК при броне — надо ли уведомлять ТЦК
Если ограниченно годный гражданин имеет бронирование от мобилизации, ему не нужно сообщать об этом территориальный центр комплектования перед повторной военно-врачебной комиссией. ТЦК получает такую информацию самостоятельно.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Уведомление ТЦК — нужно ли оно
К юристам обратился гражданин, который одновременно является ограниченно годным и имеет бронирование от мобилизации.
Гражданин поинтересовался, нужно ли ему идти на повторную военно-врачебную комиссию — и должен ли он сообщать территориальный центр комплектования о наличии у него бронирования от мобилизации.
Адвокат Юрий Айвазян отметил в ответе, что сообщать территориальный центр комплектования не нужно.
"ТЦК имеет информацию о Вашей бронь, поскольку является органом ведения реестра", — заверил юрист.
Мобилизуют ли после ВВК
Также Айвазян добавил, что такому гражданину нужно пройти повторную военно-врачебную комиссию, но любой ее результат не обернется мобилизацией.
"Вас не могут мобилизовать, так как бронирование является основанием для отсрочки от мобилизации", — подчеркнул адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, что происходит с бронированием после смены ТЦК.
Добавим, мы сообщали, когда забронированным гражданам придется пройти военно-врачебную комиссию.
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