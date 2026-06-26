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Головна ТЦК ВЛК під час воєнного стану: хто має пройти

ВЛК під час воєнного стану: хто має пройти

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 08:30
У ТЦК пояснили, хто із громадян має пройти ВЛК
Військовослужбовець із лікарем. Фото ілюстративне: talion-group.com

Для певних категорій громадян ВЛК є обов'язковою процерою, адже визначає статус придатності до військової служби. Питання щодо того, хто зобов'язаний проходити такий медогляд, часто викликає плутанину. Насправді ж перелік категорій чітко визначений законом.

Про це 11 червня повідомили в Житомирському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Хто має пройти ВЛК

Під час воєнного стану обов'язково проходять ВЛК усі військовозобов'язані, яких направляють ТЦК та СП.

Також повинні пройти огляд:

  • люди, які раніше мали статус "обмежено придатний у воєнний час" і не пройшли повторний огляд після змін у 2024 році;
  • громадяни, які добровільно вступають на військову службу за контрактом;
  • військовослужбовці, які потребують повторного оцінювання стану здоров’я (зокрема після поранень або зміни стану здоров’я).
  • окрема категорія жінок із медичною/фармацевтичною освітою.

"Жінки, які закінчили навчання після 2025 року, підлягають взяттю на військовий облік, проходженню ВЛК протягом 60 днів та оформленню військово-облікових документів", — зазначили у регіональному ТЦК та СП.

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За направлення на ВЛК відповідають органи військового обліку.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв про тривалість ВЛК. Зазвичай огляд термін огляду не перевищує шістьох днів. Щоправда, у разі додаткових обстежень ВЛК може затянутися до двох тижнів. 

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що ті, хто раніше мав статус "обмежено придатний", а наразі має відстрочку, може виїжджати за межі України. Водночас правознавці зазначають, що непройдена ВЛК може стати проблемою. ТЦК може вручити направлення на огляд.

ВЛК військовозобов'язані медогляд
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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