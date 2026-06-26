В ТЦК объяснили, кто из граждан должен пройти ВВК

Военнослужащий с врачом. Фото иллюстративное: talion-group.com

Для определенных категорий граждан ВВК является обязательной процедурой, поскольку определяет статус пригодности к военной службе. Вопрос о том, кто обязан проходить такой медосмотр, часто вызывает путаницу. На самом деле перечень категорий четко определен законом.

Об этом 11 июня сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Кто должен пройти ВЛК

Во время военного положения ВВК обязательно проходят все военнообязанные, которых направляют ТЦК и СП.

Также должны пройти осмотр:

лица, которые ранее имели статус "ограниченно пригоден в военное время" и не прошли повторный осмотр после изменений в 2024 году ;

; граждане, которые добровольно поступают на военную службу по контракту;

военнослужащие, которым требуется повторная оценка состояния здоровья (в частности, после ранений или изменения состояния здоровья).

отдельная категория женщин с медицинским/фармацевтическим образованием.

"Женщины, окончившие обучение после 2025 года, подлежат постановке на воинский учет, прохождению ВВК в течение 60 дней и оформлению воинско-учетных документов", — отметили в региональном ТЦК и СП.

Читайте также:

За направление на ВВК отвечают органы воинского учета.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал о продолжительности ВВК. Обычно срок осмотра не превышает шести дней. Правда, в случае дополнительных обследований ВВК может затянуться до двух недель.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, что те, кто ранее имел статус "ограниченно пригодный", а сейчас имеет отсрочку, может выезжать за пределы Украины. В то же время правоведы отмечают, что непройденная ВВК может стать проблемой. ТЦК может выдать направление на осмотр.