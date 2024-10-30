Відстрочка від мобілізації - коли треба пройти ВЛК

ВЛК під час відстрочки — виняток, коли це можливо
Військово-лікарська комісію не потрібно проходити військовозобов’язаним громадянам, які мають відстрочку. Але якщо такий громадянин хоче підписати контракт на службу в ЗСУ, то навіть за наявності відстрочки він буде змушений пройти ВЛК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Як часто проходять ВЛК
Військовозобов’язані громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають проходити військово-лікарські комісії для визначення стану придатності до військової служби.
У мирний час ВЛК треба проходити раз на п’ять років, у воєнний — раз на рік.
Виняток, коли треба проходити ВЛК
Усі військовозобов’язані особи, які мають відстрочку від мобілізації, звільняють від необхідності проходити військово-лікарську комісію на період дії відстрочки.
Юрій Айвазян наголосив, що існує один виняток, коли громадянин, який оформив відстрочку, все ж пройде ВЛК.
Цей виняток — бажання громадянина підписати контракт зі Збройними силами України. Тоді він обов’язково буде проходити ВЛК, навіть якщо у нього є відстрочка від примусової мобілізації.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому не потрібно було з’являтися до ТЦК у жовтні 2024 року.
Додамо, ми повідомляли, чи мають чоловіки з інвалідністю проходити ВЛК.
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