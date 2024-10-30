Відстрочка від мобілізації - коли треба пройти ВЛК

Громадяни під час військово-лікарської комісії. Фото: dialog.ua

Військово-лікарська комісію не потрібно проходити військовозобов’язаним громадянам, які мають відстрочку. Але якщо такий громадянин хоче підписати контракт на службу в ЗСУ, то навіть за наявності відстрочки він буде змушений пройти ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовозобов’язані громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають проходити військово-лікарські комісії для визначення стану придатності до військової служби.

У мирний час ВЛК треба проходити раз на п’ять років, у воєнний — раз на рік.

Виняток, коли треба проходити ВЛК

Усі військовозобов’язані особи, які мають відстрочку від мобілізації, звільняють від необхідності проходити військово-лікарську комісію на період дії відстрочки.

Юрій Айвазян наголосив, що існує один виняток, коли громадянин, який оформив відстрочку, все ж пройде ВЛК.

Цей виняток — бажання громадянина підписати контракт зі Збройними силами України. Тоді він обов’язково буде проходити ВЛК, навіть якщо у нього є відстрочка від примусової мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому не потрібно було з’являтися до ТЦК у жовтні 2024 року.

Додамо, ми повідомляли, чи мають чоловіки з інвалідністю проходити ВЛК.