Отсрочка от мобилизации – когда нужно пройти ВВК

Граждане во время военно-врачебной комиссии. Фото: dialog.ua

Военно-врачебную комиссию не нужно проходить военнообязанным гражданам, имеющим отсрочку. Но если такой гражданин хочет подписать контракт на службу в ВСУ, то даже при отсрочке он будет вынужден пройти ВВК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнообязанные граждане, состоящие на военном учете, должны проходить военно-врачебные комиссии для определения состояния годности к военной службе.

В мирное время ВВК нужно проходить раз в пять лет, в военное — раз в год.

Исключение, когда нужно проходить ВВК

Все военнообязанные лица, имеющие отсрочку от мобилизации, освобождают от необходимости проходить военно-врачебную комиссию на период действия отсрочки.

Юрий Айвазян подчеркнул, что существует одно исключение, когда гражданин, оформивший отсрочку, все же пройдет ВВК.

Это исключение — желание гражданина подписать контракт с Вооруженными силами Украины. Тогда он обязательно будет проходить ВВК, даже если у него есть отсрочка от принудительной мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, кому не нужно было являться в ТЦК в октябре 2024 года.

Добавим, мы сообщали, должны ли мужчины с инвалидностью проходить ВВК.