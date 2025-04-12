Військово-лікарська комісія під час відстрочки — чи мобілізують такого громадянина

ВЛК під час відстрочки — чи має право ТЦК на мобілізацію
Направлення на військово-лікарську комісію не означає можливість мобілізації, якщо у громадянина, якого направляють на ВЛК, є оформлена відстрочка від мобілізації. На мобілізацію не вплине і відсутність актуального військово-облікового документу.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Направлення на ВЛК громадянину з відстрочкою
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його мобілізувати, викликавши на військово-лікарську комісію.
Громадянин пояснив, що він має оформлену відстрочку від мобілізації, а також не переоформив військово-обліковий документ — має лише старе приписне посвідчення, яке втратило чинність.
"Не бачу жодних проблем у проходженні ВЛК. Можете не хвилюватися з цього приводу", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Як отримати військово-обліковий документ
Айвазян додав, що буде із військово-обліковими документами у такій ситуації.
"Після проходження ВЛК видадуть не військовий квиток, а військово-обліковий документ на бланку нового зразку", — підкреслив адвокат.
Інший юрист, адвокат В’ячеслав Кирда, порадив громадянину надіслати до ТЦК документи поштою.
"Я рекомендую Вам в обов'язковому порядку подати документи про відстрочку до ТЦК поштовим зв'язком, додавши електронний військово-обліковий документ з "Резерв+", — зазначив Кирда.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, який статус оформить військовозобов’язаному ТЦК, якщо військово-лікарська комісія визнає необхідність оперативного лікування.
Додамо, ми повідомляли про те, куди треба скаржитися громадянину, рішення щодо медогляду якого обласна ВЛК не затверджує уже понад пів року.
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