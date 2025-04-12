Військово-лікарська комісія під час відстрочки — чи мобілізують такого громадянина

Військово-лікарська комісія. Фото: protocol.ua

Направлення на військово-лікарську комісію не означає можливість мобілізації, якщо у громадянина, якого направляють на ВЛК, є оформлена відстрочка від мобілізації. На мобілізацію не вплине і відсутність актуального військово-облікового документу.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Направлення на ВЛК громадянину з відстрочкою

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його мобілізувати, викликавши на військово-лікарську комісію.

Громадянин пояснив, що він має оформлену відстрочку від мобілізації, а також не переоформив військово-обліковий документ — має лише старе приписне посвідчення, яке втратило чинність.

"Не бачу жодних проблем у проходженні ВЛК. Можете не хвилюватися з цього приводу", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Як отримати військово-обліковий документ

Айвазян додав, що буде із військово-обліковими документами у такій ситуації.

"Після проходження ВЛК видадуть не військовий квиток, а військово-обліковий документ на бланку нового зразку", — підкреслив адвокат.

Інший юрист, адвокат В’ячеслав Кирда, порадив громадянину надіслати до ТЦК документи поштою.

"Я рекомендую Вам в обов'язковому порядку подати документи про відстрочку до ТЦК поштовим зв'язком, додавши електронний військово-обліковий документ з "Резерв+", — зазначив Кирда.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який статус оформить військовозобов’язаному ТЦК, якщо військово-лікарська комісія визнає необхідність оперативного лікування.

Додамо, ми повідомляли про те, куди треба скаржитися громадянину, рішення щодо медогляду якого обласна ВЛК не затверджує уже понад пів року.