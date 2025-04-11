Проблеми зі здоров'ям під час ВЛК - що оформить ТЦК

Військовозобов’язані у черзі на ВЛК. Фото: "Зміст"

Якщо лікарі під час військово-лікарської комісії визнають потребу в оперативному лікуванні військовозобов’язаного,він може отримати попередній статус як "придатний до військової служи", так і "тимчасово непридатний". Але останній статус залежить від необхідності позапланового оперативного втручання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Оперативне лікування під час ВЛК

Під час військово-лікарської комісії частину військовозобов’язаних громадян відправляють на додаткові обстеження, для точного визначення діагнозу та коректного встановлення придатності до військової служби.

До юристів звернувся громадянин, якому під час обстеження лікарі написали у документі (форма 13) про необхідність оперативного лікування у плановому порядку.

Військовозобов’язаний поцікавився, який статус оформить йому територіальний центр комплектування на період лікування.

Який статус отримає військовозобов’язаний

Адвокат Юрій Айвазян наголосив у відповіді, що це може бути один із кількох варіантів.

"Попередньо з такими позначками у формі 13 Ви можете отримати рівною мірою висновок "придатний", "придатний до служби в ТЦК" та "тимчасово непридатний", — запевнив юрист.

Але, додав Айвазян, для того, аби отримати останній статус – лікарі ВЛК повинні вказати про необхідність позапланового оперативного втручання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають студенти проходити повторну військово-лікарську комісію.

Додамо, ми повідомляли про те, куди скаржитися громадянину, якщо обласна військово-лікарська комісія понад пів року не затверджує результати його медичного огляду.