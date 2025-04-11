Проблемы со здоровьем во время ВВК - что оформит ТЦК

Военнообязанные в очереди на ВВК. Фото: "Зміст"

Если врачи во время военно-врачебной комиссии признают потребность в оперативном лечении военнообязанного, он может получить предварительный статус как "годный к военной службе", так и "временно непригодный". Но последний статус зависит от необходимости внепланового оперативного вмешательства.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Во время военно-врачебной комиссии часть военнообязанных граждан отправляют на дополнительные обследования, для точного определения диагноза и корректного установления пригодности к военной службе.

К юристам обратился гражданин, которому во время обследования врачи написали в документе (форма 13) о необходимости оперативного лечения в плановом порядке.

Военнообязанный поинтересовался, какой статус оформит ему территориальный центр комплектования на период лечения.

Какой статус получит военнообязанный

Адвокат Юрий Айвазян отметил в ответе, что это может быть один из нескольких вариантов.

"Предварительно с такими отметками в форме 13 Вы можете получить в равной степени вывод "годен", "годен к службе в ТЦК" и "временно непригоден", — заверил юрист.

Но, добавил Айвазян, для того, чтобы получить последний статус — врачи ВВК должны указать о необходимости внепланового оперативного вмешательства.

Напомним, мы ранее писали о том, должны ли студенты проходить повторную военно-врачебную комиссию.

Добавим, мы сообщали о том, куда жаловаться гражданину, если областная военно-врачебная комиссия более полугода не утверждает результаты его медицинского осмотра.