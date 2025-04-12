Военно-врачебная комиссия во время отсрочки — мобилизуют ли такого гражданина

Военно-врачебная комиссия. Фото: protocol.ua

Направление на военно-врачебную комиссию не означает возможность мобилизации, если у гражданина, которого направляют на ВВК, есть оформленная отсрочка от мобилизации. На мобилизацию не повлияет и отсутствие актуального военно-учетного документа.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

Направление на ВВК гражданину с отсрочкой

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его мобилизовать, вызвав на военно-врачебную комиссию.

Гражданин объяснил, что он имеет оформленную отсрочку от мобилизации, а также не переоформил военно-учетный документ — имеет только старое приписное удостоверение, которое утратило силу.

"Не вижу никаких проблем в прохождении ВВК. Можете не волноваться по этому поводу", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Как получить военно-учетный документ

Айвазян добавил, что будет с военно-учетными документами в такой ситуации.

"После прохождения ВВК выдадут не военный билет, а военно-учетный документ на бланке нового образца", — подчеркнул адвокат.

Другой юрист, адвокат Вячеслав Кирда, посоветовал гражданину отправить в ТЦК документы по почте.

"Я рекомендую Вам в обязательном порядке подать документы об отсрочке в ТЦК почтовой связью, добавив электронный военно-учетный документ из "Резерв+", — отметил Кирда.

Напомним, мы ранее писали о том, какой статус оформит военнообязанному ТЦК, если военно-врачебная комиссия признает необходимость оперативного лечения.

Добавим, мы сообщали о том, куда надо жаловаться гражданину, решение по медосмотру которого областная ВВК не утверждает уже более полугода.