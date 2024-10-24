Обстеження у офтальмолога під час проходження ВЛК. Фото: УНІАН

Громадянин, який оформлює відстрочку від мобілізації, не має проходити військово-лікарську комісію. Та існує єдиний виняток, коли громадянину все ж доведеться пройти ВЛК перед тим, як отримати відстрочку.

Про це повідомив адвокат Артем Бондар.

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Громадяни, які оформлюють відстрочку від мобілізації, звільняють від проходження військово-лікарської комісії.

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 560, яка регулює порядок призову на військову службу, військовозобов'язані особи, які подають до ТЦК та СП заяву на відстрочку, не повинні проходити ВЛК", — пояснив Артем Бондар.

Єдиний виняток, коли комісію таки треба буде пройти

Втім, додав юрист, існує один виняток, коли військовозобов’язна особа має проходити військово-лікарську комісію навіть за умови оформлення відстрочки від мобілізації.

Це необхідно зробити у тій ситуації, коли громадянин не перебуває на військовому обліку. Тож, для початку громадянин має пройти військово-лікарську комісію, а вже потім, ставши на військовий облік, він оформить відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про чотири випадки, коли можна оскаржити рішення військово-лікарської комісії.

Також ми повідомляли про те, у яких саме інстанціях оскаржується висновок ВЛК.